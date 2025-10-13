가스터빈 종주국에 국산품 최초 해외공급 현지 빅테크와 380㎿급 가스터빈 2기 공급계약 체결 진입장벽 높은 美 시장 진출로 기술력 인정 평가

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티가 가스터빈 첫 수출에 성공했다. 가스터빈 종주국인 미국 시장에 처음으로 국산 가스터빈을 공급하게 된 것이다. 국산 기술로 제작된 제품이 해외 시장에 인정받은 만큼 글로벌 가스터빈 시장에서 두산에너빌리티의 입지는 더욱 확대될 것으로 예상된다.

두산에너빌리티는 미국 빅테크 기업과 380㎿(메가와트)급 가스터빈 2기 공급계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 두산에너빌리티는 내년 말까지 가스터빈 2기를 공급할 계획이다.

이번 계약으로 두산에너빌리티는 가스터빈 해외 첫 수출을 이뤄냈다. 두산에너빌리티는 2019년 국내 산학연과 함께 발전용 대형 가스터빈 국산화에 성공, 세계 5번째로 가스터빈 기술을 확보했다. 이후 김포 열병합발전소에서 1만5000시간 실증에 성공하며 성능을 입증했고, 국내 시장 위주로 가스터빈이 공급됐다.

두산에너빌리티 가스터빈이 미국 진출에 성공한 배경에는 인공지능(AI) 성장에 따른 데이터센터 전력 수요 폭증이 있다. 세계 각지의 데이터센터는 기존 전력망으로 수요를 충당하기 어려워 자체적인 전력 공급을 모색하고 있다. 이 가운데 건설기간과 공급 안정성, 가동 기간, 효율 측면에서 장점이 있는 가스터빈이 주목을 받았다.

미국 휴스턴에 있는 두산에너빌리티의 가스터빈 서비스 전문 자회사 DTS도 이번 수주에 기여했다. 가스터빈은 신규 공급만큼이나 유지 보수 등 서비스의 중요성이 크다. 향후 두산에너빌리티가 미국 시장에 공급하는 가스터빈 정비 서비스는 DTS가 수행할 예정이다.

업계에서는 두산에너빌리티 가스터빈 첫 수출국이 미국이라는 점을 주목하고 있다. 미국은 가스터빈 종주국으로 그동안 자국내 생산되는 제품으로 현지 수요 대부분을 충당했다. 특히 미국 제너럴일렉트릭(GE)은 일본 미쓰비시 파워, 독일 지멘스와 함께 글로벌 가스터빈 시장을 주도하는 기업으로 꼽히고 있다. 두산에너빌리티는 진입장벽이 높은 미국 시장에 진출함으로써 기술력을 인정받게 됐다.

두산에너빌리티는 이번 수주를 기점으로 미국 내 추가 수주도 노리고 있다. AI 성장을 기점으로 미국 내 전력 조달 문제가 계속 대두되고 있는 만큼 전력을 생산할 수 있는 가스터빈 수요는 더욱 증가하고 있다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스비즈니스그룹(BG)장은 “이번 계약은 대한민국이 가스터빈 수입국에서 수출국으로 도약하는 뜻깊은 전환점”이라며 “품질과 납기를 철저히 지켜 고객 신뢰에 보답하고, 미국 등 해외 시장도 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.