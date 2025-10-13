[헤럴드경제=정윤희 기자] 13일 코스피는 전장보다 1.68% 내린 3550.08에 개장했다. 이는 직전 거래일인 지난 10일 기록한 3610.60보다 60.52포인트 하락한 것이다.

주말새 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 대한 추가 100% 관세를 언급했다가 또다시 유화제스처를 취하는 등 미중 무역갈등 우려가 다시 고조된데 따른 것으로 풀이된다.