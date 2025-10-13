WCD, ‘이머징 리더십’ 부문에 영원무역 선정 성기학 회장 “여성에 동등한 기회로 큰 성과를”

[헤럴드경제=강승연 기자] 영원무역이 ‘2025 WCD(세계여성이사협회) 비저너리 어워즈’에서 한국 기업 최초로 수상의 영예를 안았다고 13일 밝혔다.

설립 25주년을 맞이한 WCD는 전 세계 3700여명의 여성 이사회 임원들이 소속된 글로벌 비영리 단체다. 거버넌스, 재무 성과, 다양성을 평가하는 비저너리 어워즈는 기업의 ESG 및 지속가능경영 수준을 가늠할 수 있는 시상식으로 알려졌다. 몽클레르, 시세이도 등 세계적 기업들이 수상한 바 있다.

영원무역은 기업 내 다양성과 포용성을 실천해 온 성과를 인정받아 ‘이머징 리더십(Emerging Leadership)’ 부문에 선정됐다. 창립 이래 ‘사람 중심의 경영’을 바탕으로 여성 인력의 성장과 리더십 강화를 꾸준히 추진해온 것이 결실을 맺었다는 설명이다.

국내 본사의 여성 임직원 비율은 약 70%, 여성 관리자(부장급 이상)는 약 60%로, 업계 평균을 크게 상회한다. 여성의 평균 근속연수는 남성보다 약 1년 6개월 더 길다. 방글라데시 등 해외 생산법인에서도 1980년 진출 이후 여성 고용을 대폭 확대해, 현지 여성들의 경제적 자립과 사회적 지위 향상에 기여해왔다.

성기학 영원무역 회장은 지난 6일(현지시간) 미국 시카고 드레이크 호텔에서 열린 시상식에서 “여성에게 동등한 기회를 부여한 것이 결국 회사의 더 큰 성과 창출로 이어졌다”며 “앞으로도 여성이 남성과 똑같이 존중받는 사회가 실현되길 바란다”고 소감을 밝혔다.

영원무역그룹 관계자는 “능력 중심의 인재 선발과 공정한 평가를 통해 다양한 여성 리더를 발굴하고 있다”며 “지속가능한 조직문화를 확립해 나갈 것”이라고 강조했다.