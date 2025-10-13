13~22일 행사 진행

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 롯데온이 ‘4300만 팬덤을 위한 브랜드 콘서트’를 주제로 한 ‘온쇼페(온세상 쇼핑 페스타)’를 13~ 22일 진행한다.

롯데온은 이번 행사를 통해 엘포인트 회원을 롯데온 팬덤으로 전환한다는 계획이다. 이를 위해 매일 접속할수록 더 다양한 할인과 혜택을 누릴 수 있도록 포인트 지급, 매일 달라지는 브랜드 특가 라인업을 마련했다.

먼저 반복해서 방문하면 최대 8만 엘포인트를 받을 수 있는 ‘올콘 포인트쇼’ 이벤트를 진행한다. 매일 계정당 1회씩 최소 500 엘포인트부터 3만 엘포인트까지 지급받을 수 있다.

행사 기간 롯데온에 방문한 모든 고객을 위한 쿠폰도 발급한다. 최대 1만원 할인되는 20% 상품 쿠폰과 최대 30만원까지 할인되는 10% 쿠폰, 롯데백화점 상품 전용 최대 5만원 할인 쿠폰 등을 지급한다. 카드결제 시 최대 2만원 할인 혜택도 제공한다.

내달 30일까지 1일 1개의 브랜드를 선정해 최대 혜택을 제공하는 브랜드판타지도 진행한다. 대표 브랜드로는 폴로랄프로렌, 입생로랑, 아벤느, 크로커다일 감탄브라, 빈폴패밀리, 어그, 쉬즈미스·리스트, 틸아이다이, 제로스트릿 등이 있다.

온쇼페 특가 플레이리스트 행사도 마련했다. 오전 10시 깜짝 타임특가를 오픈해 선착순으로 최대 90% 할인된 상품을 구매할 수 있다.

남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 “지난 4월에 이어 10월에도 다양한 브랜드와 특가 라인업으로 합리적인 쇼핑을 할 수 있는 ‘온쇼페’를 준비했다”고 말했다.