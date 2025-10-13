구, 10월 17~19일 도봉구청 광장서 야외도서관 운영... 약 1500권 도서 비치, 빈백‧A형 텐트‧테이블 등 설치... 해리포터 시리즈, 신데렐라 등 유명 팝업북도 전시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 10월 17일부터 19일까지 도봉구청 광장에서 야외도서관을 운영한다.

이 기간 도봉구청 광장은 쉼과 여유가 가득한 독서 공간으로 꾸며진다. 약 1500권의 도서가 비치되며, 편하게 책을 읽을 수 있는 빈백, A형 텐트, 테이블 등이 설치된다.

이번에 특별히 팝업북 전시도 열린다. 해리포터 시리즈, 오즈의 마법사 등 해외 유명 팝업북이 전시된다.

구 관계자는 “도서관이나 일반 책방에서 접하기 힘든 팝업북을 장르별로 볼 수 있는 흔치 않은 기회”라고 전했다.

17일 오후 4시부터 6시까지는 직접 팝업북을 만들어 볼 수 있는 시간도 마련된다.

팝업북 체험은 지역 내 어린이를 대상으로 하며 신청은 10월 15일까지 도봉구통합도서관 누리집에서 가능하다. 20명 내외로 모집, 선착순으로 접수를 마감한다.

가족 단위 방문객을 위한 다양한 프로그램도 운영된다. 북 큐레이션, 독서‧공예 체험 등이 준비된다.

에어바운스 등 아이들을 위한 놀거리도 상시 운영되며, 아이들의 상상력을 자극하는 비눗방울 공연도 18일과 19일에 진행된다.

오언석 도봉구청장은 “도봉구청 광장에서 책 속 이야기가 눈앞에서 펼쳐지는 새로운 독서 경험을 만끽해 보시길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 책과 가까워질 수 있는 독서 친화 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.