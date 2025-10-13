10월 25일 마들스포츠타운서 개최… 올해 주제는 ‘배려의 시작, 펫티켓 약속!’ 설채현 수의사 토크콘서트·프리스비 대회·사진전·플리마켓 등 다채로운 프로그램 마련 펫티켓 관련 캠페인 및 콘텐츠 등을 통해 성숙한 반려문화 정착 및 동물복지 인식 개선에 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 10월 25일 마들스타디움 축구장에서 반려동물 문화축제 ‘2025 노원에서 반려동물과 함께 즐겨요’(약칭, 노원반함)를 개최한다.

최근 반려동물이 단순한 동물이 아닌 가족 구성원으로 자리 잡은 만큼, 구는 명절 반려견 돌봄 쉼터, 반려동물 문화센터 운영 등 지자체 차원의 동물복지와 반려문화 정착을 위한 다양한 노력을 이어오고 있다.

아울러 반려동물과 함께하는 성숙한 문화를 조성하기 위해 매년 반려동물 축제를 개최해오고 있다.

올해로 8회를 맞는 이번 축제는 ‘배려의 시작, 펫티켓 약속!’을 주제로 열린다. 반려인과 비반려인이 함께 참여하며 공존의 가치를 공유할 수 있도록 프로그램이 한층 강화됐다. 축제 시간도 지난해보다 한 시간 늘려 오전 10시부터 오후 4시까지 진행된다.

먼저, 메인 무대에서는 오전 11시 30분 방송과 유튜브를 통해 잘 알려진 설채현 수의사가 토크콘서트를 연다. ‘건강한 반려생활’을 주제로 돌봄 방법과 펫티켓 실천 방안을 전한다.

행사장 중앙에서는 반려견과 보호자가 함께 즐길 수 있는 다양한 운동 프로그램이 진행된다. 오후 1시에는 박진감 넘치는 독스포츠 쇼 ▲노원 프리스비 대회가 열리며, 이어 오후 2시부터는 현장 참여도 가능한 ▲펫티켓 운동회가 이어진다.

운동회는 50m 장애물 경주로, 허들 넘기와 라바콘 지그재그 달리기 등으로 구성돼 반려견이 신나게 뛰어놀 수 있다. 운동회에 이어서 ‘무궁화꽃이 피었습니다’ 구호에 맞춰 참가자들이 똥 모양 스티커를 주워 모으는 ‘노원 똥줍킹’ 이벤트가 펼쳐진다.

행사장 곳곳에는 총 25개의 체험·홍보 부스가 운영된다. 올해는 견생네컷, 캐리커처, 위생미용 등 인기 부스를 확대했고, 반려동물 건강, 행동 관련 1대1 상담도 진행된다. 노원반려동물문화센터 ‘힐링하시개! 댕댕하우스’ 부스에서는 유기 입소견을 소개하고 입양 절차를 안내한다. 이 밖에도 반려동물 장례문화와 길고양이 인식개선, 플리마켓 부스도 마련돼 다양한 체험 기회를 제공한다.

부대행사도 풍성하다. 매너워터 캠페인 및 행사장 곳곳에서 펫티켓 문구를 찾아 SNS에 인증하는 이벤트도 진행된다.

행사장에는 체급별로 이용할 수 있는 반려견 전용 놀이터가 마련되고, 가족 단위 참가자를 위한 피크닉존과 푸드존도 운영된다. 피크닉존에서는 일회용 돗자리와 테이블이 제공되며, 푸드트럭에서는 강아지 음료도 판매해 모두가 편안히 즐길 수 있는 공간이 마련될 예정이다.

오승록 노원구청장은 “노원반함은 반려인과 비반려인이 함께 어울리며 공존의 가치를 나누는 축제”라며 “앞으로도 사람과 동물이 더불어 살아가는 따뜻한 노원을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.