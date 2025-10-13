전기·가스·소방·보일러 4개 시설 점검 화재감지기·소화기 등 안전키트 배부… 미끄럼매트 등도 순차 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 지난 8월부터 오는 12월까지 재난 및 안전사고에 취약한 가구를 대상으로 ‘2025년 재난 취약가구 안전 점검 및 정비사업’을 본격적으로 운영하고 있다.

이번 사업은 생활 속 위험 요소를 사전에 점검, 사고를 예방하기 위해 마련되었다.

총 1150가구를 대상으로 실시되는 이번 점검에서는 ▲전기 ▲가스 ▲소방 ▲보일러 등 4개 분야에 대한 시설 검사와 안전용품 비치가 병행된다.

구는 사업 초기 단계부터 전문가로 구성된 심의회를 통해 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인 등 사회적 취약 계층을 선정했다.

또 사업 담당자와 전문 점검업체로 이루어진 ‘안전복지컨설팅단’을 조직해 사전 교육을 진행하고 긴밀한 협조 체계를 구축했다.

구는 지난 9월부터 288가구에 대해 화재감지기 설치와 함께 스프레이형 소화기, 숨수건, 방화포 등으로 구성된 화재 안전키트를 배부했다. 이와 동시에 ▲전기 시설 점검 125가구 ▲가스시설 점검 및 가스타이머 설치 489가구 ▲보일러 점검 109가구를 진행 중이다. 향후 11월부터는 미끄럼 방지매트, 구급상자 등 생활안전 용품도 순차적으로 배부할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 사업을 통해 재난 취약 가구의 사고 위험을 효과적으로 낮추는 것은 물론, 구민 모두가 안전한 일상을 누릴 수 있도록 돕는 것이 목표”라며 “앞으로도 ‘안전도시 중랑’을 만들어 가기 위해 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.