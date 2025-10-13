북한산의 품에서 즐기는 한문화 체험과 힐링의 하루 선사 지역 관광활성화와 북한산 한문화체험특구 널리 알리기 위함

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 18일 은평 한옥마을 일대에서 ‘북한산 한문화 페스타’를 개최한다.

‘북한산 한문화 페스타’는 은평구만의 전통문화와 관광 자원을 한자리에서 체험할 수 있는 축제로, 지역 관광 활성화와 함께 은평 북한산 한문화체험특구를 널리 알리기 위해 마련됐다.

구는 다양한 전통문화 체험프로그램 운영하고 연계 행사 개최로 페스타를 더 풍성하게 할 계획이다. 행사 현장에서는 ▲한복 체험 ▲매듭·자개공예 등 전통 공예 만들기 체험 ▲투호·윷놀이 등 전통 놀이 ▲다도 체험 등 다양한 한문화 체험 부스가 운영된다.

지역 맛집 셰프들이 참여하는 은평셰프 부스, 숲속 힐링 요가가 함께 열려 관광객들에게 은평 한옥마을만의 특별한 매력을 선사한다. 행사 마지막에는 은평역사한옥박물관 2층 은평마당에서 오후 5시부터 7시까지 야외 영화 상영회가 진행된다.

또 이번 축제는 연계 행사와 함께 더욱 풍성하게 열린다. 행사 당일 오전에는 약 500명이 참가하는 제1회 은평구청장배 걷기대회가 구파발역에서 출발해 한문화공영주차장까지 2개 코스로 운영된다.

은평도서문화축제는 한문화 공영주차장에서 열리며 독서 진흥 유공 시상, 다양한 체험 부스, 야외도서관을 운영해 책과 문화를 함께 즐기는 공간을 마련한다. 진관사 웰니스 대축제에서는 명상과 사찰음식 체험프로그램이 마련돼 관광과 힐링이 어우러진 특별한 시간을 제공한다.

은평구는 이번 축제를 통해 지역 고유의 관광 자원과 전통문화 콘텐츠를 적극적으로 홍보하고, 방문객 유치를 통해 지역경제와 관광 활성화를 도모할 계획이다. 특히, 북한산 한문화체험특구를 집중적으로 홍보해 은평이 서울을 대표하는 전통문화 관광 거점으로 자리매김하는 계기를 만들고자 한다.

김미경 은평구청장은 “북한산 한문화 페스타는 전통과 현대가 어우러진 은평만의 매력을 담은 축제다”며 “많은 주민과 관광객이 참여해 한문화체험특구를 함께 즐기며 은평의 문화적 가치를 발견하길 바란다”고 말했다.