10월 13일부터, 시민들 도서 이용 편의성 높이기 위해

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 10월 13일부터 시민들의 도서 이용 편의성을 높이기 위해 ‘시립도서관 예약 도서 상호대차 전환 서비스’를 새롭게 운영한다.

그동안 시민들은 예약한 도서를 대출하기 위해 반드시 해당 도서가 소장된 도서관을 직접 방문해야 하는 불편이 있었다. 그러나 앞으로는 상호대차 전환을 신청하면 원하는 수령 도서관을 지정해 대출할 수 있어, 원거리 이동 부담이 줄어들고 정보 접근성과 이용 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

예약 도서 상호대차 전환은 대출 안내 메시지를 받은 이후 구리시립도서관 홈페이지에서 신청할 수 있으며, 구체적인 신청 방법 또한 홈페이지에서 확인할 수 있다.

백경현 시장은 “이번 서비스 확대를 통해 시민들이 더 쉽고 편리하게 독서를 즐길 수 있기를 바란다”며, “앞으로도 시민 중심의 도서관 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.