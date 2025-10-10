금융주 올들어 폭발적 상승했지만 차익 실현·규제 리스크 등에 약세 금융지주 회장, 내주 IMF총회 참석 직접 IR 진행 밸류업 의지 전할 듯

올해 들어 폭발적인 상승세를 보이며 ‘만년 저평가주’라는 오명을 벗은 금융주가 최근 들어 약세를 보이고 있다. 외국인과 기관의 차익 실현 움직임이 확산한 데다 정부의 정책 압박과 규제 리스크가 부각된 영향이다.

특히 추석 연휴 전 마지막 거래일인 지난 2일 코스피가 사상 처음으로 3500선을 뚫고 3549에서 장을 마친 상황에서도 주요 금융지주의 주가는 제자리걸음을 하거나 소폭 오르는 데 그쳤다. 10일 오전에도 약세흐름을 이어가고 있다.

증권가는 금융지주의 적극적인 주주환원 확대 움직임을 평가하면서도 지속 가능한 주주환원 정책에 대한 명확한 청사진을 보여줄 필요가 있다고 지적한다. 근본적으로 은행의 수익구조 개선이 필요하고 교육세 인상이나 새도약기금 등 출연 부담, 과징금 등에 따른 수익성 악화 우려를 불식시킬 수 있는 전략을 제시함으로써 투자자에게 신뢰를 확보해야 한다는 것이다.

이에 주요 금융지주 회장은 다음주 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회를 계기로 해외 투자자를 직접 만나 지속적인 밸류업(기업가치 제고) 이행 의지를 알릴 계획이다.

10일 금융권에 따르면 양종희 KB금융·임종룡 우리금융·진옥동 신한금융·함영주 하나금융·이찬우 NH농협금융 회장은 13일(현지시간)부터 18일까지 미국 워싱턴DC에서 열리는 IMF·WB 연차총회에 참석할 예정이다.

IMF·WB 연차총회는 전 세계 주요국 중앙은행 총재와 재무장관을 비롯한 글로벌 금융계 인사가 모여 경제 현안과 전망, 개발 지원, 금융 안정 등을 논의하는 연례 회의이다.

각 지주 회장은 이 자리에서 글로벌 금융인과 만나 시장 전망을 공유하며 산업 발전 방안 등에 대한 의견을 나눌 계획이다. 이들은 총회와 별개로 기업설명회(IR) 자리를 마련해 그룹의 중장기 경영전략과 주주환원 비전 등을 제시하며 해외 투자자와 소통할 예정이다.

4대 금융의 경우 외국인 지분율이 적게는 47%에서 많게는 77%에 달하는 만큼 해외 투자자의 투심은 주가 형성에 있어 중요한 요소다. 통상 지주 회장이 직접 진행하는 IR은 책임경영 의지를 보여준다는 점에서 해외 투자자에게 긍정적인 평가를 받는다.

지난해 해외 IR에 데뷔한 양종희 회장은 올해도 주주와의 만남을 준비 중이다. 연이은 최대 실적 달성을 바탕으로 하는 밸류업 프레임워크 실천 의지를 강조할 것으로 보인다. KB금융은 올해 총 3조원 규모의 주주환원을 계획 중이다. 예상 주주환원율이 53.2%에 달할 것으로 예측된다.

최근 이재명 대통령의 유엔총회 순방에 동행했던 진옥동 회장과 함영주 회장도 미국을 다시 찾는다. 해외 IR에 특히 적극적인 진 회장은 올해 2월 일본, 5월 영국·독일·폴란드에서 투자자를 만난 데 이어 북미 시장 참여자를 만나 투자를 독려한다. 주주환원 의지와 함께 최근 비은행 이익 회복, 자본 여력 개선, 글로벌 사업 확대 등을 알릴 전망이다.

함 회장도 그간 홍콩, 호주, 싱가포르, 네덜란드, 영국 등 IR 현장을 누벼온 노하우를 바탕으로 글로벌 투자자에게 그룹의 펀더멘털(기초체력)을 기반으로 한 지속 가능한 주주환원 확대 계획을 소개한다.

지난해 국정감사 출석으로 IMF·WB 연차총회에 불참했던 임종룡 회장도 이번에는 함께한다. 임 회장은 올해 동양·ABL생명 인수를 통한 종합금융그룹 체제 완성을 알리고 비은행 부문 강화 전략, 리스크 관리 체계 강화 등을 집중적으로 설명할 것으로 예상된다.

금융권 한 관계자는 “최근 다소 주춤하지만 올 들어 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 크게 개선된 상황”이라며 “책임감 있는 경영진의 주주환원 확대 등의 약속은 투자 유치와 그에 따른 주가 개선에 큰 힘이 될 것”이라고 전했다.

