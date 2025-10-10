S-클래스, GLS, GLE 및 GLE쿠페 등 4종 모델 전시 10~19일 서울 이태원 ‘스튜디오 블랙’ 21-27일 ‘현대백화점 판교점’서 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 ‘나이트 에디션’ 출시를 기념해 오는 19일까지 서울 이태원 ‘모드127’에서 브랜드 팝업 ‘스튜디오 블랙’을 오픈한다고 10일 밝혔다.

지난 9월 출시된 나이트 에디션은 벤츠의 주요 대형, 준대형 모델인 S-클래스, GLS, GLE 및 GLE 쿠페에 블랙 색상의 디자인 요소와 AMG라인을 적용해 세련미와 역동성을 동시에 강조한 에디션 모델이다.

▷S 450 4MATIC 스탠다드 휠베이스 (100대) ▷GLS 450 4MATIC AMG 라인 프리미엄 (40대) ▷GLE 450 4MATIC AMG 라인 (77대) ▷GLE 450 4MATIC 쿠페 AMG 라인 (50대)이 한정 출시됐으며, 지난달 고객 인도를 시작한 S-클래스 외 3개 SUV 모델도 이달부터 순차적으로 고객 인도가 시작된다.

‘스튜디오 블랙’은 누구나 자유롭게 방문할 수 있는 팝업 공간으로, 나이트 에디션 4종 전 모델을 한자리에서 선보이는 동시에, 에디션 모델이 지닌 우아함과 강렬함을 럭셔리 라이프스타일 체험과 연결함으로써 벤츠가 지향하는 특별한 브랜드 가치를 전하기 위해 기획됐다.

먼저, 방문객들이 에디션 모델의 감성을 직간접적으로 느낄 수 있도록 공간 전반에 블랙 색상이 주는 감각적이고 강렬한 분위기를 반영했다. 특히, 부메스터 사운드 시스템으로 즐기는 드라이빙 플레이리스트 및 S-클래스와 함께 전시된 IWC의 아이코닉한 타임피스인 빅 파일럿 워치 등 방문객이 나이트 에디션의 세련된 감성을 자연스럽게 체험할 수 있는 요소들을 함께 구성했다.

또한, 팝업은 ▷하이엔드 워치 클래스 ▷골프 퍼팅 클래스 ▷향수 조향 클래스 등 벤츠가 제안하는 럭셔리 라이프스타일을 체험할 수 있는 프로그램을 제공한다. 프로그램은 사전 예약을 통해 참가할 수 있으며, 신청은 국내 11개 벤츠 공식 딜러사를 통해 가능하다.

이 외에도 차량의 주요 특징을 소개하는 도슨트 프로그램, 골프 퍼팅 챌린지, 경품 추첨 이벤트 등 방문객 누구나 참여할 수 있는 이벤트도 진행하며, 벤츠 차량 키 소지 또는 메르세데스 미 앱 고객 방문 시 특별 혜택을 제공한다. 아울러 매주 금요일과 토요일 오후 6시부터 8시까지 DJ 라이브 공연과 논알코올 칵테일이 어우러진 ‘메르세데스 나이트’가 열려 색다른 즐거움을 선사한다.

한편, 벤츠 코리아는 오는 21일부터 27일까지 ‘현대백화점 판교점’에서도 나이트 에디션 팝업 공간을 운영하며, S 450 4MATIC 스탠다드 휠베이스, GLS 450 4MATIC AMG 라인 프리미엄, GLE 450 4MATIC 쿠페 AMG 라인 등 3개 모델을 전시할 예정이다.