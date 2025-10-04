KPGA 투어 경북오픈 초대 챔피언 등극 최종일 8타 줄이며 5타차 여유있는 우승 상금·대상·다승 1위…시즌상금 10억 눈앞 목표로 했던 시즌 3승 달성 “이젠 4승”

[헤럴드경제=조범자 기자] “돌아가신 아버지께 한번도 우승 순간을 보여드리지 못했다. 어머니껜 최대한 많은 우승을 보여드리고 싶다. 이번 우승이 어머니께 큰 추석 선물이 될 것 같다.”

옥태훈은 한국프로골프(KPGA) 투어 대표적인 효자로 손꼽힌다.

초등학교 때 아버지가 돌아가신 뒤 어머니와 단둘이 살고 있는 그는 어머니를 생각하는 마음이 극진하기로 유명하다. 특히 어머니가 지난 겨울 신장이식 수술을 받은 뒤로는 어머니에 대한 애정을 더욱 아낌없이 표한다. 경기를 마친 뒤 응원 나온 어머니를 언제나 환한 웃음과 함께 끌어 안는다. 모자가 어깨와 허리에 팔을 두르며 걸어가는 모습은 많은 팬들을 흐뭇하게 한다.

옥태훈이 추석을 앞두고 어머니에게 시즌 3승이라는 큰 선물을 안겼다.

옥태훈은 4일 경북 예천의 한맥 컨트리클럽(파72)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 경북오픈에서 초대 챔피언에 올랐다.

올해 첫 신설된 이 대회에서 옥태훈은 이날 버디를 무려 9개나 낚고 보기는 1개로 막으며 8타를 줄여 최종합계 22언더파 266타를 기록했다. 2위 최민철을 5타 차로 넉넉히 따돌리고 올해 6월 KPGA 선수권과 군산CC오픈에 이어 시즌 3승 고지에 올랐다.

옥태훈은 우승 상금 1억4000만원을 받아 시즌 상금 1위(9억9162만원)를 굳게 지켰다. 생애 첫 시즌 상금 10억원 돌파도 눈앞에 뒀다. 투어 시즌 상금 10억원 돌파는 지난해 장유빈(11억2904만원)이 유일하다.

올시즌 개막 전만 하더라도 ‘무관’에 그쳤지만 옥태훈은 시즌 목표를 묻는 질문에 항상 “3승”이라고 씩씩하게 말했다.

전반기 막판 2연승을 거두며 자신의 목표에 바짝 다가섰던 옥태훈은 그러나 하반기 들어 주춤한 모습을 보이며 톱10에 한번도 진입하지 못했다.

그러나 옥태훈은 이날 자신의 전매특허인 몰아치기 본능을 과시하며 버디쇼를 펼친 끝에 기어코 3승째를 획득, 자신의 목표를 이뤄냈다.

옥태훈은 “어제 샷이 너무 안 돼서 경기를 끝내고 연습장에 가서 한 시간 반 정도 연습을 했다. 저녁 8시쯤 됐는데 그때 조금 감을 잡아서 오늘 이렇게 잘 플레이할 수 있었던 것 같다”며 “하반기 샷이 너무 안 돼서 고민을 많이 했다. 이번주를 계기로 ‘어느 방향으로 가면 내가 잘 칠 수 있겠구나’라는 확신이 생긴 것 같다”고 했다.

옥태훈은 이어 “어머니가 살아 계실 때 많은 우승을 보여드릴 수 있는 것이 제일 큰 기쁨이라고 생각한다. 돌아가신 아버지에게 한 번도 보여드리지 못한 뜻깊은 순간들을 어머니께 보여드렸다”며 “앞으로 최대한 많은 우승을 보여드리고 싶다. 이번 우승이 어머니에게도 큰 추석 선물이 될 것 같다”고 활짝 웃었다.

상금과 다승, 대상 포인트 1위를 질주하고 있는 옥태훈이 남은 4개 대회에서 또다시 우승컵을 보탤 지도 주목된다.

옥태훈은 “아직은 제네시스 대상을 받을 수 있을 것이라는 생각은 안 해봤다. 제네시스 포인트 격차 보다는 남은 4개 대회에서 어떻게 잘 마무리를 할지 그게 우선인 것 같다”며 “3승을 이뤘다고 해서 만족하지 않고 시즌 4승을 위해 남은 4개 대회에서 최선을 다하겠다. 기회가 온다면 그 끈을 놓지 않고 꼭 이루겠다”며 우승에 대한 여전한 갈증을 드러냈다.