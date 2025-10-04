서울광장과 여의도 광장을 비롯 강북구 수유역 일대, 중구 퇴계로 소나무 가로 일반화...마포구 마포대로 , 삼개로 ‘명품 소나무 숲길’ 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]남산 위 소나무처럼 늘 푸르고 기개 있는 수목.

애국가에도 등장하는 소나무가 도심 속 거리를 새롭게 채우며 서울의 새로운 풍경을 만들어가고 있다.

서울광장과 여의도 광장을 비롯해 강북구 수유역 일대, 중구 퇴계로 등에서 소나무 가로수가 확산되는 가운데, 마포구가 ‘귀빈로’라 불리던 마포대로와 삼개로 일대에 소나무 숲길을 조성해 화제를 모으고 있다.

노후 가로수 대신 전통 수종 ‘소나무’ 선택

마포대로는 과거 김포공항을 통해 입국한 외국 국가원수와 귀빈들이 도심으로 향하던 길목으로, 한국의 첫 인상을 전하는 상징적 거리였다. 그러나 50년 넘게 자리를 지켜온 양버즘나무 가로수는 뿌리 융기로 보행로를 파손시키고, 줄기 부패와 낙엽으로 안전사고와 침수까지 유발해 주민 불편이 끊이지 않았다.

이에 마포구는 전문가 검증을 거쳐 소나무로 교체하기로 결정했다. 소나무는 낙엽이 적어 관리 부담이 덜하고, 수관이 크지 않아 간판·교통표지를 가리지 않으며, 쓰러짐 위험도 낮다. 무엇보다 사계절 푸르러 미세먼지 저감과 대기질 개선, 열섬 완화 등 도시환경 개선 효과가 크다는 점이 선택 배경이 됐다.

마포대로·삼개로 240주 식재…사계절 푸른 명품 거리로

마포구는 서울시 도시숲 심의위원회의 심의를 거쳐 노후 가로수 83주를 교체하고, 가로수 공백 구간에는 106주를 추가로 심어 총 189주의 소나무 숲길을 완성했다. 하부에는 장미 4000주와 계절별 초화류까지 더해 사계절 내내 변화하는 녹색 쉼터로 탈바꿈할 예정이다.

삼개로 구간은 인근 기업이 54주의 소나무를 기부해 조성됐다. 은행나무 교체와 보도 정비까지 함께 진행돼 주민 불편을 최소화했다. 일부 구간에서 토양 불량과 잔해로 몇 그루가 고사했으나, 기부 기업의 하자보수 이행으로 세금 추가 부담 없이 재식재가 진행됐다.

주민·상인 호응…“간판 가림·낙엽 불편 사라져”

마포구가 지난 7월 주민과 상인 1200명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 61%가 소나무 식재에 만족한다고 답했다. 상인들은 “간판 가림이 사라지고 낙엽 청소 부담도 줄었다”며 긍정적 반응을 보였다. 실제로 교체 구간에서는 매년 반복되던 가지치기·배수구 막힘 민원이 크게 줄었다.

박강수 구청장 “도시숲은 안전·삶의 질 좌우하는 인프라”

박강수 마포구청장은 “마포대로 소나무길은 단순한 가로수 교체가 아닌 안전·환경·경관을 동시에 개선하는 도시 재생 모델”이라며 “도시숲은 미관을 넘어 시민 안전과 삶의 질을 결정짓는 핵심 인프라”라고 강조했다. 이어 “정기적인 활착 점검과 병해충 방제, 가지치기를 통해 건강한 도시숲을 관리하고, 사계절 다채로운 경관을 제공해 시민들의 휴식과 치유 공간으로 키워가겠다”고 밝혔다.

전문가들은 “효도밥상이 초고령사회 복지 해법이 된 것처럼 마포대로 소나무길은 노후화된 도시숲 관리와 시민 건강, 심리적 안정의 새로운 해법으로 주목받는다”고 평가했다.