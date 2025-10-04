12만3000달러 돌파하며 12만4000달러선까지 “올해 비트코인 가격 미국 정부 리스크와 연관”

[헤럴드경제=정태일 기자] 미국 의회가 예산안 합의 실패로 연방정부의 셧다운(일시적 업무정지) 장기화 가능성이 제기되면서 안전자산에 대한 선호가 커지자 비트코인 가격이 강세를 보이고 있다.

미 가상화폐거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 3일(현지시간) 낮 12시 24분 기준 1 BTC는 24시간 전보다 1.89% 오른 12만3685.87달러에 거래됐다.

비트코인이 12만3000달러를 넘은 것은 지난 8월 중순 이후 약 2개월 만으로, 종전 사상 최고가인 12만4000달러선에 근접하고 있다.

비트코인 종전 최고가는 코인베이스에서 12만4290달러, 블룸버그 집계 기준으로는 12만4514달러로 기록돼 있다.

비트코인은 지난달 28일까지만 해도 11만달러선에 미치지 못했으나, 이후 상승 랠리에 돌입해 오름세가 점점 더 가팔라지고 있다.

미 언론은 비트코인 가격이 미 의회의 예산안 합의 실패에 따른 연방 정부 셧다운 영향을 받는 것으로 분석했다. 미 상원은 셧다운 셋째날인 3일 본회의를 열어 공화당과 민주당이 각각 셧다운 회피를 위해 제안한 CR을 표결에 부쳤지만, 모두 부결됐다.

블룸버그에 따르면 월가 투자자들은 미 정부 셧다운이 안전자산으로의 투자 유입을 촉진할 것으로 전망했다.

스탠다드차타드의 제프 켄드릭 글로벌 디지털자산 연구 책임자는 셧다운 기간에 비트코인 상승세를 예상하면서 2018∼2019년 셧다운 당시 비트코인에 영향이 미미했던 것과 비교해 “지금은 상황이 다르다”고 설명했다.

켄드릭은 “올해 비트코인은 미 국채 기간 프리미엄과의 관계에서 가장 잘 드러나듯이 ‘미국 정부 리스크’와 연동돼 거래되고 있다”고 분석했다.

스탠다드차타드는 비트코인이 곧 사상 최고가를 경신하고 추후 13만5000달러까지 오를 것으로 전망했다.