오픈AI와 동맹에 장중 ‘9만전자’·‘40만닉스’ 터치 “외국인 ‘반도체 사랑’에 연휴 앞둔 위험회피심리도 힘 못 써”

[헤럴드경제=이정환 기자] 코스피가 외국인 투자자들의 강력한 매수세에 힘입어 사상 처음으로 3500 전인미답의 고지에 올랐다.

2일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 93.38포인트(2.70%) 오른 3549.21에 거래를 마감했다. 이날 지수 상승은 시총 1, 2위 업체인 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 급등하며 지수를 견인했다.

지수는 전장 대비 전장 대비 69.65포인트(2.02%) 오른 3525.48로 출발하며 개장하자마자 종가 기준 역대 최고치인 3486.19(9월 23일)는 물론, 장중 기준 최고점인 3497.95(9월 24일)도 단숨에 넘었다.

코스피는 장중 3565.96까지 치솟기도 했다. 이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.2원 내린 1400.0원을 나타냈다.

유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 3조689억원, 668억원을 순매도했지만, 외국인이 3조1388억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다.

코스피200선물시장에서는 외국인과 개인은 각각 2049억원, 3541억원 순매도한 반면에 개인은 4296억원 순매수했다.

전날 뉴욕증시는 4거래일 연속 강세로 마감했다.

1일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 43.21포인트(0.09%) 오른 46,441.10에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.74포인트(0.34%) 오른 6711.20, 나스닥종합지수는 95.15포인트(0.42%) 상승한 2만2755.16에 장을 마쳤다.

S&P500 지수는 장중 사상 최고치를 찍었고, S&P500 지수와 다우지수 종가 기준으로도 신기록을 세웠다.

미국 연방 정부가 셧다운(일시 업무 정지)에 처했지만, 일시적이라는 낙관론이 우세했고 의약품 관세 면제에 대한 기대감도 커져 투자심리가 강화됐다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업(빅테크) 중에선 메타를 제외한 나머지 종목이 모두 올랐다. 오라클은 2.76% 오르며 시총 8천억달러 선을 되찾았고, 미국 반도체 제조업체 인텔은 7% 넘게 뛰었다.

국내 반도체 대형주도 이런 흐름을 이어받아 장 초반부터 급등세를 보였다.

이재명 대통령이 전날 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 만나 오픈AI의 ‘스타게이트 이니셔티브’ 일환으로 새로운 전략적 파트너십을 발표한 것도 상승 압력으로 작용했다.

삼성전자는 장중 9만300원, SK하이닉스는 사상 처음으로 40만원을 넘어선 40만4500원을 찍었다.

종가 기준으로는 삼성전자는 3.49% 오른 8만9000원, SK하이닉스는 9.86% 뛴 39만5500원을 나타냈다.

시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션(14.82%), 삼성바이오로직스(0.40%), 현대차(2.09%)는 오르고, 한화에어로스페이스(-0.18%)는 내렸다.

업종별로 보면 전기·전자(5.73%), 의료·정밀기기(2.22%), 유통(2.26%), 증권(2.60%) 등은 상승했고, 음식료·담배(-1.08%), 건설(-0.53%), 금속(-0.29%) 등은 하락했다.

신한투자증권 이재원 연구원은 “외국인의 역대급 순매수에 파괴적인 투톱(삼성전자·SK하이닉스)이 폭등하며 코스피가 신고가를 견인했다”며 “긴 추석 연휴를 앞둔 위험회피 심리도 외국인의 반도체 사랑 앞에서 힘쓰지 못한 하루였다”고 평가했다.

코스닥지수는 전장 대비 8.91포인트(1.05%) 오른 854.25에 장을 끝냈다.

지수는 전장보다 8.06포인트(0.95%) 오른 853.40으로 출발해 상승 마감했다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 678억원, 46억원을 순매수했다. 개인은 559억원을 순매도했다.