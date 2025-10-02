[헤럴드경제=권제인 기자] 이시바 시게루 일본 총리가 ‘전후 80년 메시지’를 퇴임 전인 오는 10일 발표하는 것을 검토하고 있다고 교도통신이 2일 복수의 정부 관계자를 인용해 보도했다.

이시바 총리는 그동안 전후 80년 메시지 발표 시기를 놓고 여러 방안을 검토하다가 오는 4일 자민당 총재 선거에 영향을 주지 않도록 선거가 끝나고 자신이 퇴임하기 전 발표하는 쪽으로 일정을 모색해왔다.

전후 80년 메시지는 기자회견 등을 통해 발표하는 형식이 예상된다. 메시지 내용은 과거 군부에 대한 통제 실패로 전쟁이 발생한 과정을 검증하면서 정치인의 역할을 강조할 것으로 보인다. 역대 내각의 역사 인식은 계승할 것으로 알려졌다.

애초 이시바 총리는 올해 전후 80년을 맞아 각의(국무회의)를 거친 총리 담화 발표를 검토하다가 자민당 내 옛 ‘아베파’ 등 보수 세력 반발을 고려해 개인 명의의 견해를 내기로 했다.

일본 총리들은 전후 50년인 1995년부터 10년 간격으로 패전일인 8월 15일께 각의를 거쳐 담화를 발표했다. 무라야마 도미이치 전 총리는 전후 50년 담화, 고이즈미 준이치로 전 총리는 전후 60년 담화에서 각각 식민지 지배에 대해 사죄와 반성의 뜻을 표명했다.

아베 신조 전 총리는 2015년 전후 70년 담화에서 “우리나라는 지난 대전에서의 행동에 대해 반복적으로 통절한 반성과 진심 어린 사죄의 마음을 표해 왔다”며 ‘과거형’으로 사죄하고 후대에 사죄를 계속하게 해서는 안 된다고 밝혔다. 이에 자민당 내 보수 세력은 이시바 총리의 전후 80년 개인 견해 발표에도 반대하는 목소리를 내왔다.

한편 자민당은 1940년 2월 제국의회에서 고(故) 사이토 다카오 의원이 중일전쟁을 비판한 ‘반군 연설’의 의사록 복원을 위해 야당과 논의 중이다. 사이토 의원의 ‘반군 연설’은 당시 군부의 강한 반발을 샀고 이에 중의원 의장은 ‘반군 연설’ 내용 가운데 상당 부분을 의사록에서 삭제했다. 자민당의 ‘반군연설’ 의사록 복원 추진은 이시바 총리의 의향이 반영된 것으로 알려졌다.