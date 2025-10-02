세계적 소프라노 조수미 공연 등으로 25만여명이 참여 성공한 2025서리풀뮤직페스티벌에 신한은행 지역상권 활성화 동참

[헤럴드경제=박종일 선임기자]9월 27~28일 거대한 야외 음악무대로 변신한 서초구 반포대로 900m 구간이 25만 관객과 함께 음악으로 물들며 ‘서리풀뮤직페스티벌’이 성공적으로 막을 내렸다.

올해는 축제 10주년을 맞아 명칭에 ‘뮤직’을 더한 만큼, 음악을 중심으로 정체성을 강화하며 한층 업그레이드된 모습이었다.

첫날 ‘클래식의 밤’에서는 세계적인 소프라노 조수미가 감동적인 솔로 무대를 펼쳤고, 이어 바이올리니스트 대니 구와의 듀엣, 양승희 가야금 앙상블의 연주가 펼쳐졌다. 이어 둘째 날 ‘K-POP의 밤’에는 국내 대표 힙합그룹 에픽하이, 감성 듀오 멜로망스, 스텔라장이 출연해 가을 밤을 뜨겁게 달궜다.

무대 밖 거리 공간에서도 다채로운 무대와 프로그램이 진행됐다. 반포대로가 거대한 캔버스로 변신하는 ‘지상최대 스케치북’, 종교와 세대를 아우른 ‘서리풀합창제’, 그리고 거리 곳곳에 마련된 체험 부스가 관객들에게 큰 즐거움을 선사했다.

이와 함께 재즈 보컬리스트 나윤선과 피아니스트 보얀 지의 재즈 공연이 첫날 밤을 낭만적으로 물들였고, 둘째 날 밤은 축제의 대미를 장식하는 화려한 불꽃놀이로 페스티벌의 막이 내렸다.

특히 이번 축제에는 서초구 금고은행인 신한은행이 서초구 일자리정책과와 함께 시민들의 안전한 금융자산 보호를 위한 보이스피싱 예방 홍보와 지역상권 활성화를 위한 ‘땡겨요’ 홍보부스를 운영, 좋은 평가를 받았다.

또 요식업 소상공인 지원 활동에도 앞장서며 지역사회와 함께하는 기업의 역할을 보여 주목을 받았다.

신한은행 유주선 서초지역본부장은 “서리풀뮤직페스티벌은 음악과 문화가 어우러져 시민 모두가 함께 즐기는 대표 축제로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 지역 문화예술 진흥과 상권 활성화를 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이번 2025서리풀뮤직페스티벌엔는 신한은행 서초지역 본부 직원 모두가 참여, 서초구의 행사 성공을 지원했다.