[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 어린이·임신부·어르신·의료취약계층 등을 대상으로 인플루엔자(독감) 무료 국가예방접종을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 2025-2026절기 독감 예방접종의 특징은 3가 백신을 사용한다는 점이다. 세계보건기구(WHO)와 예방접종 전문위원회의 권고에 따라 기존 4가 백신에서 3가 백신으로 사업을 전환했다.

4가 백신은 전 세계에서 장기간 검출되지 않은 B형 야마가타(Yamagata) 바이러스 항원을 제외한 백신이다. 효과성·안전성 면에서 3가 백신과 차이가 없는 것으로 확인된다.

무료 예방접종 지원 대상은 ▷65세 이상(1960년 12월 31일 이전 출생자) 어르신 ▷생후 6개월 이상부터 13세 이하의 어린이▷임신부(임신 전 기간) ▷의료취약계층 등이다. 의료취약계층은 14세부터 64세까지의 송파구민 중▷장애의 정도가 심한 장애인▷국가유공자 본인 ▷국민기초생활 보장법에 따른 의료급여 수급자(1~2종)이다.

예방접종은 송파구보건소가 아닌 관내 곳곳에 위치한 ‘인플루엔자 무료 예방접종 위탁의료기관’에서 분산 진행된다. 집과 가까운 곳을 확인 후 방문하면 편리하다.

대상자별 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집 또는 송파구보건소 누리집에서 확인할 수 있다. 예방접종 안내문이 배포된 주소지 관할 동주민센터에서도 안내받을 수 있다. 지원 대상에 따라 접종 기간과 준비물, 의료기관이 각기 다르므로 방문 전 미리 확인이 필요하다.

서강석 송파구청장은 “동절기에 앞서 감염에 취약한 분들이 빠짐없이 예방접종을 받고 올겨울 건강하게 보내시길 바란다”며, “앞으로도 구민 건강을 최우선으로 다양한 보건사업을 추진하겠다”라고 전했다.