샌프란시스코 교외 샌브루노 경찰 성명 “운전자 없어 딱지 발부할 수 없었다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 미국 캘리포니아주 샌브루노 지역 경찰이 최근 불법 유턴(U)을 한 차량을 발견하고 운전자에게 위반 딱지를 끊으려고 했지만 끊을 수 없었다. 운전석에 아무도 타지 않은 자율 주행 택시였기 때문이다.

1일(현지시간) AFP, 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 캘리포니아주 샌프란시스코 교외 샌브루노 지역 경찰은 최근 성명을 통해 경찰관 두 명이 불법 유턴을 한 웨이모 차량을 살펴보는 사진을 공개하며 “운전자가 없었기 때문에 딱지를 발부할 수 없었다”고 밝혔다. 사진 속 경찰관은 웨이모 차량의 빈 운전석을 들여다보고 있었다.

미국 IT 대기업 알파벳 산하의 자율주행차 개발기업인 웨이모는 샌프란시스코와 로스앤젤레스(LA)를 포함한 미국 주요 도시 일부에서 운전자가 없는 자율주행 택시를 운영 중이다.

이 차량은 다양한 센서가 장착된 흰색 재규어로, 차량 맵핑과 컴퓨팅 시스템을 활용해 스스로 운전한다. 앞 좌석은 비어 있고 핸들이 저절로 돌아 섬뜩함에도 불구하고 이용자에게 인기가 있다고 한다.

샌브루노 경찰은 “교통 위반 기록부에 ‘로봇’이란 항목이 없다”며 웨이모에 교통 위반 사실을 통보했다고 밝혔다. 이어 “이번과 같은 경우는 처음”이라고 덧붙였다.

이에 대해 웨이모 측은 ‘웨이모 드라이버’로 알려진 자사 자율주행 시스템이 주 도로교통법을 준수하도록 설계됐다면서 어떠한 상황인 지 조사 중이라고 밝혔다. 이어 “지속적인 학습과 경험을 통해 도로 안전성 향상에 노력하고 있다”고 했다.

NYT는 “이처럼 기묘한 교통 단속은 사람이 운전석에 있었다면 일상적으로 발주됐을 교통 위반 딱지를 자율주행차에 발부하려는 과정에서 법 집행 기관이 직면하는 어려움을 잘 보여준다”고 전했다.

웨이모가 제대로 작동하지 않은 사례는 이번이 처음이 아니다. 경제 전문 매체 비즈니스 인사이더에 따르면, 지난해 6월 애리조나주 피닉스에서도 한 경찰관이 역주행하던 무인 웨이모 차량을 세웠지만 교통위반 딱지를 발부하지는 못했다. 지난 1월에는 LA에서 한 승객이 고장 난 웨이모 차량에 갇힌 일도 있었다.