-지난 6월 시작한 팬콘서트의 마지막 여정

[헤럴드경제=서병기선임기자]진 팬콘서트의 마지막 여정이 시작된다.

방탄소년단 진은 2일 오후 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE’ 개최 소식을 전했다. 이번 공연은 오는 10월 31일~11월 1일 인천 미추홀구 인천문학경기장 주경기장에서 열린다.

진의 첫 솔로 팬콘서트 투어 ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR’는 지난 6월 고양을 시작으로 일본, 미국, 유럽 등지에서 총 9개 도시, 18회 공연으로 펼쳐졌다. 진은 마지막을 장식할 앙코르 공연에서 전 세계를 돌며 쌓은 경험을 집약한 무대를 선보일 예정이다. 투어로 다진 탄탄한 라이브 실력과 퍼포먼스를 총망라해 팬들에게 또 한 번 잊지 못할 시간을 선사할 것으로 기대된다.

소속사 빅히트 뮤직은 “아미(ARMY.팬덤명)분들의 뜨거운 염원에 힘입어 앙코르 공연을 준비했다. 인천에서만 만날 수 있는 특별한 무대를 기대해주시면 좋을 것 같다. 지난 6월 고양 팬콘서트보다 규모를 키웠고 더 많은 관객분들과 가깝게 호흡하기 위해 아티스트 역시 최선을 다해 준비 중이다. 많은 관심과 응원 부탁 드린다”라고 전했다.

진은 이번 투어로 영국 런던 O2 아레나(The O2 arena)에 입성한 최초의 한국 가수가 되었고, 미국 애너하임 혼다 센터(Honda Center)에서는 한국 가수 사상 역대 최다 관객을 동원했다. 또한 댈러스 아메리칸 에어라인스 센터(American Airlines Center)를 전석 매진시킨 최초의 한국 솔로 가수가 됐다.

‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR’는 방탄소년단 공식 유튜브 콘텐츠 ‘달려라 석진’의 세계관을 무대 위로 확장한 콘셉트로 꾸며졌다. 진은 다양한 곡을 가창하고 팬들과 함께하는 게임과 분장 이벤트를 통해 색다른 즐거움을 선사했다. 해외 유력 매체들은 진정성과 유쾌함이 어우러진 공연에 “단순한 K-팝 콘서트가 아닌 바로 김석진의 세계”(영국 롤링스톤), “팬 소통의 마스터 클래스”(로스앤젤레스 타임스)라는 호평을 남겼다.

한편 ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE’는 온라인 스트리밍이 병행된다. 보다 자세한 정보는 추후 방탄소년단 공식 위버스에서 확인 가능하다.