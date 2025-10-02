[헤럴드경제=김광우 기자] “이건 먹어도 되는 버섯이야”

추석 성묘를 갈 때면 눈에 띄는 예쁜 모양의 버섯들. 대부분은 ‘독’이 들 수 있다는 생각에 만지는 것도 꺼리게 된다.

하지만 예외도 존재한다. 특히 평소 산에 익숙한 사람들은 어렵지 않게 식용버섯을 구분하고, 채취하거나 섭취하는 경우도 적지 않다.

문제는 이같은 기존의 상식 또한 통하지 않을 수 있다는 것. 급격한 기후변화로 우리나라에 새로운 독버섯들이 등장하고 있기 때문이다.

실제 기존 식용버섯과 유사한 모습의 신종 독버섯들까지 등장하며, 섣부른 버섯 채취를 자제해야 한다는 경고가 잇따르고 있다.

산림청 국가표준버섯목록에는 총 2313종의 버섯이 등록돼 있다. 하지만 그중 먹을 수 있는 버섯은 416종으로 전체의 18%에 불과하다. 나머지는 식용 여부가 확인되지 않거나 독버섯인 경우다.

다만 모든 지역에 수천종에 달하는 버섯이 자라는 것은 아니다. 기후·환경에 따라 발생하는 버섯의 종류는 천차만별. 전남 지역에는 총 55종의 독버섯이 자생하고 있는 것으로 알려져 있다.

그런데 최근 지역주민들에게도 낯선 새로운 독버섯들이 등장하고 있다. 지난달 30일 전남산림연구원은 연구 결과, 새로운 종류의 독버섯 발견이 늘어나고 있다고 밝혔다.

원인은 기후변화. 버섯은 기온과 강수량 변화로 인한 토양의 습도 등 환경조건에 따라 완전히 다른 종류가 자라난다. 특히 강수량의 영향이 크게 작용한다. 여름 장마철 직후에 곳곳에서 버섯 발생이 증가하는 것 또한 이 때문이다.

올해는 ‘역대급 폭우’라고 불릴 정도로 전국 곳곳에서 국지성 집중호우가 반복해 발생했다. 지난 7월에는 광주와 전남 지역에 하루 400㎜ 이상의 집중호우가 기록됐다. 전남 무안과 함평 등에서도 시간당 100㎜ 이상의 강한 비가 내렸다.

여기다 평균 기온도 높아 ‘역대 가장 더운 여름’으로 기록됐다. 이같은 환경 변화로 인해 기존에 찾아볼 수 없었던 새로운 종류의 버섯이 자라나고 있는 것. 이는 비단 전남 지역에 한정된 얘기는 아니다.

심지어 이같은 독버섯들은 기존에 식용 가능한 버섯과 유사한 모습을 띄는 경우도 있다. 예컨대 붉은뿔사슴버섯은 어린 영지버섯과 모양이 비슷해 오인하는 경우가 있다. 하지만 실상은 맹독성 버섯으로 섭취할 경우 생명에 위협이 된다.

이밖에도 독흰갈대버섯은 식용버섯인 큰갓버섯과 유사한 생김새를 가지고 있지만, 섭취 시 구토와 설사를 일으킨다. 식용 가능한 버섯 또한 위험한 경우가 있다. 최근 전남 영광과 강진 등에서 발견되는 댕구알 버섯의 경우, 통상 먹을 수 있지만 성숙하면서 내부 색이 변하고 독성을 띈다.

국립산림과학원 또한 최근 야생 버섯 중독사고가 대부분 식용버섯과 독버섯을 구별하지 못해 발생한다고 밝혔다. 심지어 온라인이나 인공지능 생성 정보를 통해 독버섯을 식용이나 약용 버섯으로 잘못 소개하는 사례까지 보고되고 있다.

일반적으로 산에서 버섯을 섭취하는 경우는 드물다. 하지만 추석 전후 가을철, 독버섯 중독사고는 꾸준히 발생하고 있다. 심지어 독버섯 섭취는 1명이 아니라 여러 사람에게 동시에 발생하는 경향이 있다.

농촌진흥청에 따르면 이같은 독버섯으로 인한 사고는 매년 꾸준히 발생하고 있으며, 7월부터 가을철 산행 인구가 많은 10월 사이에 빈발한다. 최근 10년간 야생버섯으로 인해 총 38명의 환자가 발생했으며, 1건당 평균 환자 수는 7.6명인 것으로 집계됐다.

오득실 전남산림연구원장은 “최근 연구 결과 기후변화 영향으로 새로운 독버섯이 발견되고 있다”며 “야생버섯은 채취하지 않는 것이 안전하며, 채취했다면 반드시 전문가에게 문의해야 한다”고 말했다.

박응준 국립산림과학원 산림미생물이용연구과장은 “산에서 야생 버섯을 보면 눈으로만 즐기고, 식용 버섯은 반드시 믿을 수 있는 곳에서 구매하길 바란다”고 말했다.