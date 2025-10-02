추석 특집 방송 통해 국민과 소통 K-푸드의 우수성·다양성과 매력 공유

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 오는 5일 밤 9시 JTBC 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다고 대통령실이 2일 밝혔다.

대통령실은 이날 보도자료를 통해 “이번 방송은 ‘추석 특집, K-냉장고를 부탁해’라는 주제로 진행된다”며 “방송에서는 한국의 제철 식재료를 활용해 우리 국민뿐만 아니라 세계인들이 좋아할 만한 요리를 대한민국 일류 셰프들의 창의적인 아이디어와 결합해 선보인다”고 했다.

방송에서 이 대통령 부부는 ‘K-푸드 전도사’로서 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 옛 추억 등 진솔한 이야기를 공유할 예정이다.

대통령실 관계자는 “넷플릭스를 통해 세계에 방영되는 이번 추석특집 방송을 통해 국민들께는 명절의 따뜻한 정서를 전하고, 글로벌 시청자에게는 음식을 통한 K-컬처의 새로운 매력을 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이 대통령 부부는 성남시장 시절인 지난 2017년과 경기지사를 지냈던 2021년 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 출연한 바 있다.