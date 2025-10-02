한반도 평화·안정에 있어 주한미군 핵심적 역할 평가 현대전 드론 중요성, 공동 연구·생산·운영 협력 확대 한반도 큰안보 위협 ‘드론’…첨단무기 추가배치 계획 미군, 한국군 최첨단 장비 운용 위해 더많은 자산 전개

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 2일 오전 용산 국방부에서 다니엘 드리스콜 미 육군성장관을 접견하고 한반도 안보정세와 한미동맹 발전방안에 대해 논의했다고 국방부가 밝혔다.

안 장관은 한미 양국의 국방과 군사 당국 간 신뢰와 협력이 한미동맹의 발전을 이끌어 온 핵심 동력이라고 말하면서 드리스콜 장관과 함께 동맹 강화를 위해 긴밀히 협력해 나갈 것을 강조했다.

양측은 북한 핵·미사일 위협 억제와 대응을 위해 굳건한 연합방위태세 유지가 중요하다는 점에 공감했다.

안 장관은 한반도의 평화와 안정에 기여하고 있는 주한미군의 핵심적 역할을 높이 평가했다.

안 장관은 한미동맹을 ‘미래형 포괄적 전략동맹’으로 발전시키기 위해 과학기술과 MRO(유지·보수·정비) 분야에서 호혜적 협력을 더욱 강화해야 한다고 언급했으며 드리스콜 장관은 이에 공감했다.

양측은 현대전에서 드론의 중요성이 높아지고 있다는 점에 공감하면서 드론의 공동 연구·생산·운영 등 협력을 확대해 나가기로 했다.

특히 드리스콜 장관은 한반도의 가장 큰 안보 위협으로 ‘드론’을 꼽으면서 향후 한반도에 첨단 무기체계를 추가로 배치할 계획이라고 밝혔다.

그는 “중국은 1300만대, 러시아는 400만대의 드론을 생산하는데, 이는 인류가 직면한 새로운 차원의 위협”이라며 “우리의 중점 과제는 한국과 실시간 정보 공유, 공동 대응, 다층방어 체계를 구축하는 것”이라고 말했다.

이어 “드론 위협에 효과적으로 대응하기 위해선 한국군뿐 아니라 한국의 제조업체, 기술기업과의 긴밀한 협력이 필수”라며 “이들과 함께 실시간 정보 공유와 공동 대응이 가능한 솔루션을 시급히 마련해야 한다”고 강조했다.

한편 드리스콜 장관은 주한미군 임무가 중국과 북한의 위협에 모두 대응하는 것이라는 취지를 밝혔다.

드리스콜 장관은 지난 1일 경기 평택 주한미군 기지 캠프 험프리스에서 진행된 미디어 간담회에서 ‘주한미군의 주임무가 중국에 대한 것인가, 혹은 북한에 대한 것인가’라는 질문에 “둘 모두 기본적 위협”이라고 답했다.

이는 주한미군을 대북 억제뿐만 아니라 대중국 견제와 대만해협 유사시 투입 등에 활용하도록 하자는 전략적 유연성 확대와 맥이 닿아있다.

그는 “한미 동맹은 수십 년간 이어져 온 특별한 파트너십이 있고 이는 매우 중요하다”며 “다른 동맹에선 찾기 힘든 신뢰를 구축했고 한국군을 믿고 의지할 수 있다는 점을 알고 있다”고 말했다.

미측은 최근 순항미사일과 드론 등을 요격할 수 있는 차세대 방공시스템 ‘간접화력방어능력’(IFPC)를 오산 공군기지에 있는 주한미군 제35방공포병여단에 배치했다.

드리스콜 장관은 IFPC 배치에 대해 “트럼프 대통령도 언급했듯, 우리의 주요 위협은 이 지역에 있다”며 “이를 억제하기 위해선 강력한 동맹과 첨단 장비 투자가 필수”라고 강조했다.

그러면서 “미군과 한국군이 최첨단 장비를 운용할 수 있도록 더 많은 자산이 이 지역에 전개될 것”이라고 덧붙였다.