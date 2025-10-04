LS전선·대한전선 해외 시장 공략 사활 대한전선 스웨덴 지사·밴쿠버 법인 설립 LS전선, 1조 투자해 美 해저케이블 공장 건설

[헤럴드경제=한영대 기자] 국내 전선업계 투톱인 LS전선, 대한전선이 해외 시장 공략에 사활을 걸고 있다. 해외 지사 및 법인을 확대해 영업망을 강화하고 있고, 천문학적인 자금을 투자해 현지 생산시설을 건설하고 있다. 유럽과 북미 등에서 전력 인프라 노후화, 인공지능(AI) 성장이 맞물리면서 전선 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 만큼 양사의 투자는 계속 이어질 전망이다.

4일 전선업계에 따르면 대한전선은 최근 스웨덴 지사를 설립했다. 이번 지사 설립은 대한전선이 스웨덴에서 진행 중인 전력망 구축 프로젝트를 원활히 수행하기 위해 이뤄졌다. 대한전선은 지난해 12월 스웨덴 국영 전력청과 1100억원 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트 계약을 맺은 바 있다.

대한전선은 스웨덴 지사를 활용해 현지 마케팅을 강화할 것으로 관측된다. 스웨덴 내 전력 인프라 노후화 문제가 심각한 만큼 향후 대규모 발주가 일어날 수 있기 때문이다. 실제 스웨덴은 전력 공급 안정성을 높이기 위해 2045년까지 8000㎞ 송전선, 200개 변전소에 투자하는 것을 골자로 하는 프로젝트를 진행하고 있다.

대한전선은 2017년 영국 지사를 설립하면서 유럽 시장 공략에 본격적으로 나섰다. 이후 러시아 지사와 영국 지사를 합쳐 유럽 본부로 조직을 개편했고, 네덜란드 법인도 신규 설립했다. 이번 스웨덴 지사 설립으로 유럽 내 대한전선 영업망은 더욱 강화될 것으로 예상된다.

유럽뿐만 아니라 북미 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 지난 6월 캐나다 밴쿠버에 현지 영업 법인을 설립했다. 캐나다 내 수주 활동을 강화하는 등 북미 시장 공략에 속도를 내기 위함이다. 대한전선은 2022년 캐나다에서 170억원 규모의 초고압 프로젝트를 수주한 바 있다.

LS전선은 조단위 투자를 통해 해외 시장에 공을 들이고 있다. LS전선이 주목하고 있는 지역은 바로 미국이다. 약 1조원을 투자해 미국에 현지 최대 규모의 해저케이블 공장을 건설하고 있다. 데이터센터 설립으로 신규 전력 인프라의 필요성이 높아진 만큼 미국 내 해저케이블 수요가 증가할 가능성이 크다고 판단한 것이다.

LS전선은 일찌감치 해외 생산망 구축에 공을 들였다. 해외 생산시설을 통해 현지 수요에 즉각적으로 대응하기 위한 것이다. LS전선은 2019년부터 올해까지 폴란드, 인도, 이집트, 인도네시아에 케이블 공장을 준공했다.

LS전선, 대한전선은 해외 시장을 적극 공략해 준수한 수주실적을 달성하고 있다. 지난 6월말 기준 LS전선 수주잔고는 6조1297억원이다. 일부 수주 실적이 매출에 반영되면서 지난해 말(6조2741억원) 대비 수주잔고가 줄었지만, 여전히 6조원대를 기록하고 있다. 대한전선은 올해 8월말 기준 3조2500억원을 기록하며 사상 최초 3조원 돌파에 성공했다.

양사는 추가 수주를 위해 해외 시장 공략에 더욱 박차를 가할 전망이다. 글로벌 시장조사업체인 포춘 비즈니스 인사이트는 글로벌 전선 시장 규모가 지난해 2908억달러(408조원)에서 연 평균 7% 성장, 2032년 4978억달러(699조원)에 이를 것으로 분석하고 있다.