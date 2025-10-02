제19회 세계한인의 날 기념식

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 2일 제19회 세계한인의 날을 기념해 재외국민의 투표권을 보장하기 위한 조치들을 신속히 추진하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 기념식에서 ‘비행기 타고 3시간 이동해 투표했다거나 1박2일 투표하느라 엄청나게 돈 들였다’는 사연을 소개하면서 “가까운 곳에서 대한민국 국민으로서 주권을 쉽게 행사할 수 있는 조치를 최대한 신속하게 강구하겠다”고 말했다.

이어 “우편 투표 방법 등의 가능한 방법들을 도입하려면 많은 논란이 있는게 사실”이라며 “여러분이 당사자이고 대한민국 주권을 가진 주인이다. 힘을 모아서 단단하게 뒷받침해 주시면 아주 빠른 시간 내에 제도 개혁이 가능하므로 이 자리에서 각별히 여러분께 당부드린다”고 했다. 대통령의 재외국민 투표권 강화 의지를 다시 한번 밝힌 셈이다.

또 “차세대 동포들이 민족의 정체성을 잃지 않고 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 교육, 문화, 네트워크 형성을 지원하겠다”며 “동포사회의 오랜 염원인 복수국적 연령 하향 문제도 사회적 공감대 속에 풀어가겠다”고 말했다.

현행 국적법은 65세 이상 동포에게만 복수국적을 허용한다. 재외동포 사회에선 경제 활동이 활발한 시기에 국적 회복이 가능해야 한다는 요구가 크다.

이어 이 대통령은 “최근에 해외 출장을 몇 군데 가보니 동포 여러분들이 한인회 등을 만드는데 정부가 아무런 도움을 주지 않고 있다는 얘기를 들었다”며 “당연히 지원해야 한다. 현지 교민 여러분들의 대한민국을 향한 충심들이 제대로 조직되고 발휘될 수 있도록 영사 기능도 대폭 강화하고 재편하겠다”고 말했다.

이 밖에도 이 대통령은 빼앗긴 주권의 빛을 되찾은 광복 80주년을 맞아 재외동포들의 뜨거운 애국심으로 일궈낸 대한민국의 오늘에 감사를 표했다.

이어 이 대통령은 “역경을 기회로 만든 재외동포의 존재가 대한민국의 등불이라며 함께 잘 사는 자랑스러운 조국을 동포들과 함께 만들어 나가겠다”고 강조했다.

또한 이재명 대통령은 오늘 기념사에서 700만 재외동포의 권익과 안전을 지키는 일에 더욱 힘을 쏟겠다고 다짐했다.