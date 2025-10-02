‘폴루텍(Pollutec) 2025’에 한국관(9개사) 설치…한국형 녹색기술 홍보

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부는 5일(현지시간)부터 13일까지 프랑스 리옹에서 열리는 유럽 최대 환경전시회인 ‘폴루텍(Pollutec) 2025’에 국내 녹색기업 9개사와 함께 시장개척단을 파견한다고 2일 밝혔다.

‘폴루텍(Pollutec)’은 전 세계 110개국, 2000여 개사가 참가하는 등 ‘환경 올림픽’으로 불리는 국제적인 규모의 전시회다. 매년 프랑스 파리와 리옹에서 교차 개최된다.

기후부는 이번 전시에서 한국관을 설치하고, 기술 간담회(로드쇼)와 1대1 수출상담회를 통해 한국형 녹색기술이 유럽의 녹색전환 해법이 될 수 있음을 보여줄 계획이다.

앞서 2023년 10월에 리옹에서 열린 ‘폴루텍 2023’에 참여했던 국내 기업들은 10억 2900만 달러 규모의 상담과 1200만 달러 규모의 계약을 현장에서 성사시킨 바 있다.

올해 참여하는 9개 국내 기업은 ▷과불화화합물(PFAS) 처리 장비 ▷인공지능(AI) 기반의 폐기물 선별 로봇 ▷가시광촉매 공기정화기술 등 유럽이 가장 시급히 필요로 하는 첨단 녹색기술을 앞세워 후속 수출 계약과 현지 협력 신규사업을 발굴할 예정이다.

기후부는 프랑스 리옹 시정·투자기관(Only Lyon) 등과 간담회를 개최하여 △한-프랑스 녹색산업 협력 신규사업(프로젝트) 발굴, △기술‧인력 교류 기반 마련, △유럽 내 시범사업 협력 방안 등을 논의할 계획이다. 이를 통해 단기적 수출 성과는 물론 중장기적 협력 기반까지 마련할 예정이다.

정은해 기후에너지환경부 국제협력관은 “리옹 폴루텍은 세계 녹색산업의 흐름을 알 수 있는 매우 중요한 행사”라며 “정부가 문을 열고 민간이 참여하는 이번 시장개척단 파견을 통해 국내 녹색기업의 유럽 시장 진출과 한-유럽 녹색협력을 동시에 강화하겠다”고 말했다.