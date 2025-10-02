[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 디지털 아티스트 ‘카제박(KAZE PARK, 박승우)’과 ‘라우펜(Laufenn)’을 소재로 진행한 컬래버레이션 프로젝트의 두 번째 작품을 공개했다고 2일 밝혔다.

카제박은 자동차와 모빌리티, 라이프스타일 전반을 독창적인 드로잉으로 재해석하며 주목받고 있다. 앞서 9월 공개한 첫 번째 작품은 ‘The Essence of Driving(드라이빙의 본질)’을 주제로 고성능 퍼포먼스 타이어 ‘에스 핏 EQ+(S FIT EQ+)’의 혁신 기술력과 퍼포먼스를 역동적으로 표현하며 온라인 상에서 뜨거운 관심을 받았다.

두 번째 작품은 ‘A Tire that Fits’를 주제로 어느 계절, 어느 도로에도 적합한 사계절용 데일리 컴포트 타이어 ‘지 핏 AS(G FIT AS)’를 감각적으로 표현했다. 한 장의 이미지에 사계절을 그려내, 어느 계절, 어느 도로에나 적합한 라우펜의 브랜드 슬로건을 선명하고 입체적인 효과로 담아냈다.

해당 콘텐츠는 ‘라우펜’의 글로벌 인스타그램, 페이스북 공식 계정에서 만나볼 수 있으며, 제작 과정을 담은 스케치 영상도 만나볼 수 있다. ‘카제박’과의 세 번째 컬래버레이션 프로젝트 성과물은 10월 중 공개될 예정이다.

한편, 한국타이어는 2022년부터 ‘네르’, ‘최종민’, ‘나진성’, ‘정언호’, ‘스케치주니’ 등 영향력 있는 아티스트들과 함께 다양한 디지털 콘텐츠를 선보이며 타이어가 익숙하지 않은 소비자들과 온라인 상에서 소통 접점을 지속 확대해 나가고 있다.

앞으로도, 디지털 크리에이터를 포함해 경계를 넘나드는 컬래버레이션 프로젝트를 이어나가며 ‘라우펜’을 자연스럽게 접하고 경험할 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다.