10~12월까지 9주간 11개 악단 내한 빈필 vs 베를린필 vs RCO ‘리턴 매치’ 체코필 ‘나의 조국’, 두다멜·LA필 고별무대

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘최고와 최고’. ‘스타와 스타’, ‘최정상과 최정상’.

올가을 한국은 ‘오케스트라의 수도’가 된다. 역대급 ‘꿀조합’으로 단장한 세계 유수 악단과 협연자의 만남이 쓰나미처럼 밀려든다. 10월 중순부터 9주간 이어지는 11개 악단의 ‘빅매치’다.

특히 3대 악단의 ‘리턴 매치’가 눈에 띈다. 지난 2023년에 이어 두 번째. 베를린 필하모닉과 로열콘세트르헤바우가 올해 다시 한국을 찾으며 성사된 자존심 대결이다. 악단마다 앞세우는 얼굴도, 집중하는 음악도 다르다.

‘3대 악단’ 베를린필·RCO·빈필…승자는 누구?

첫 타자는 ‘세계 1위 오케스트라’(2008·그라모폰 선정)로 이름을 올리던 창단 135주년의 로열콘세르트헤바우다.

이번 공연엔 차기 상임 지휘자로 이름을 올린 클래식계의 슈퍼스타 클라우스 메켈레가 두 명의 협연자 키릴 게르스타인, 다니엘 로자코비치와 함께 온다. 첫날 공연엔 버르토크의 ‘관현악을 위한 협주곡’과 ‘세계에서 가장 바쁜 피아니스트’로 불리는 키릴 게르스타인(11월 5일, 예술의전당)과 브람스 피아노 협주곡 1번을 들려준다. 둘째 날엔 말러 교향곡 5번과 바이올리니스트 다니엘 로자코비치가 연주할 브루흐 바이올린 협주곡 1번이 기다리고 있다.

꾸준히 한국을 찾는 베를린 필하모닉과 빈 필하모닉은 빠짐없이 ‘기대 공연’으로 꼽힌다.

특히 베를린 필하모닉은 올해 처음으로 한국에서 3번의 공연을 결정했다. 지난해 9월부터 상주음악가로 활동 중인 피아니스트 조성진을 앞세워 한국의 클래식 인구를 ‘충성 고객’으로 흡수하기 위한 승부수다. 세 번의 공연 중 두 번(11월 7·9일, 예술의전당)은 피아니스트 김선욱과 슈만 피아노 협주곡, 브람스 교향곡 1번을 들려준다. 협연자가 없는 날엔 체코의 민속 춤곡을 기반으로 한 야나체크의 ‘라치안 춤곡’, 버르토크의 ‘중국의 이상한 관리 모음곡’, 스트라빈스키의 3대 발레 음악 중 하나인 ‘페트루슈카’ 등을 연주한다.

명실상부 세계 클래식 음악계 ‘최강의 조합’으로 꼽히는 빈필하모닉과 지휘자 크리스티안 틸레만(드레스덴 슈타츠카펠레)도 한국으로 온다. 빈필은 지휘자가 없는 ‘자치 체제’로 운영하다 상황에 맞게 지휘자를 초청한다. 이번 공연에서 빈필의 선택을 받은 지휘자가 바로 틸레만인 것이다. 국내에서 펼쳐질 두 번의 공연에선 슈만의 교향곡 3번 ‘라인’, 브람스 교향곡 4전(11월 19일, 예술의전당)과 브루크너 교향곡 5전(11월 20일, 예술의전당) 등을 들을 수 있다. 플루티스트이자 음악 칼럼니스트로 유튜버 ‘일구쌤’으로 활동 중인 안일구는 “지휘자로 최전성기를 향하는 틸레만의 정수를 만날 기회”라고 했다.

세묜 비치코프의 체코필·구스타보 두다멜의 LA필도 합류

올 가을 또 하나의 기대작은 세계적 거장 세묜 비치코프가 이끄는 체코 필하모닉(10월 28~29일, 롯데콘서트홀)이다. 1896년 창단한 체코 필하모닉은 2024년 올해의 오케스트라(그라모폰), 2025 BBC뮤직매거진 오케스트라 어워드를 수상한 오케스트라다. 2년 전 내한 당시에도 다수의 평론가가 ‘최고의 공연’이라 언급했다.

비치코프는 올해 한국 공연에서 특별한 프로그램을 준비했다. 바로 공연 첫날 스메타나의 교향시 ‘나의 조국(Má Vlast)’ 전 곡을 들려주기로 한 것. 한국에선 좀처럼 들을 수 없는 곡이다. 게다가 ‘나의 조국’이 한국에서 울릴 이날은 체코 독립기념일이기도 하다. 그는 헤럴드경제와 서면 인터뷰에서 “(이 곡은) 더 크고 강한 나라에 지배받은 경험이 있는 모든 국가가 공감할 수 있는 보편적 정서를 가졌다”며 “시대를 초월해 울림을 주는 동시대적 작품”이라고 귀띔했다. 둘째 날엔‘소년 첼리스트’ 한재민과 함께 드보르자크 첼로 협주곡을 들려준다. 차이콥스키 해석 전문가인 비치코프의 손에서 태어나는 교향곡 5번도 만날 수 있다.

베네수엘라 출신으로 ‘엘 시스테마’(남미 지역 빈곤층 아동과 청소년들을 위한 무료 음악교육 프로그램)가 배출한 스타 지휘자 구스타보 두다멜이 이끄는 LA필하모닉도 한국을 찾는다. 이번 공연은 두다멜이 17년간 이끌어온 LA필과에서의 마지막 공연이다. 그는 내년부터 뉴욕필로 향한다. 공연은 협연자 없이 이어진다. 첫날엔 구스타프 말러의 교향곡 2번 ‘부활’을, 둘째 날엔 미국을 대표하는 현대음악가 존 애덤스의 ‘격노(Frenzy)’, 스트라빈스키의 ‘불새 모음곡’과 ‘봄의 제전’을 골랐다. 존 애덤스의 ‘격노’는 국내 초연이다.

함부르크를 상징하는 NDR 엘프필하모니 오케스트라(10월 22일, 롯데콘서트홀)는 10년 만에 바이올리니스트 조슈아 벨와 함께 한국을 찾는다. 2019년부터 엘프필을 이끄는 앨런 길버트 상임 지휘자는 영국 현대 작곡가 애나 클라인의 ‘요동치는 바다’와 드보르자크의 ‘교향곡 7번’, 브람스의 ‘바이올린 협주곡’ 등을 연주한다. 특히 애나 클라인의 곡은 2018년 작곡, ‘여성의 힘을 포용하는 도전적인 작품’으로 평가받는다.

길버트는 서면 인터뷰에서 “여성 인권에 관심이 큰 한국 관객들에게 꼭 소개해 주고 싶은 곡”이라며 “한국 관객과 이런 보편적 가치를 함께 나누게 돼 매우 기쁘다”고 했다.

‘차이콥스키 승부’ 손열음 vs 선우예권…임윤찬의 첫 라벨

한국의 스타 연주자와 세계 유수 악단의 만남도 줄줄이 성사됐다. 가장 주목할만 한 협연자는 피아니스트 손열음과 선우예권이다. 각각 다른 오케스트라와 손을 맞추나, 공교롭게도 비슷한 시기에 차이콥스키를 연주한다.

손열음은 2년 만에 한국을 찾는 런던필하모닉(10월 14·15일. 예술의전당)과 함께 서울을 시작으로 대전(16일), 부산(17일), 경기(18일) 등 4번의 공연을 한다. 2021년부터 악단을 이끄는 에드워드 가드너는 손열음과 함께 차이콥스키 피아노 협주곡 1번을 들려준다. 이 곡은 손열음에게 2011년 제14회 차이콥스키 콩쿠르에서 2위를 안겨준 곡이다. 오케스트라는 멘델스존 ‘바다의 고요함과 즐거운 항해’, 브람스 교향곡 2번도 꺼내놓는다.

선우예권은 홍콩 필하모닉(10월 19일, 예술의전당)과 만난다. 얍 판 츠베덴 서울시향 예술감독이 20년간 악단을 이끌며 2019년 ‘올해의 오케스트라’(그라모폰 선정)로 이름을 올린 악단이다. 차이콥스키 피아노 협주곡 1번을 비롯해 교향곡 5번, 진은숙의 관현악 작품 ‘수비토 콘 포르차’와 홍콩 작곡가 찰스 쾅의 한국 초연작 ‘페스티나 렌테 질여풍, 서여림’(Festina lente 疾如風，徐如林)을 들려준다.

한국 클래식계의 ‘슈퍼스타’ 임윤찬은 다니엘 하딩이 이끄는 산타 체칠리아 오케스트라(12월 4일)와 함께한다. 임윤찬은 이 공연에서 처음으로 라벨의 피아노 협주곡 G장조를 들려준다. 이탈리아에선 드문 순수 교향악 오케스트라와 임윤찬이 함께 만들어갈 섬세한 프랑스의 색채에 귀 기울일 만하다. 산타 체칠리아는 이날 라흐마니노프의 교향곡 2번도 들려준다. 7년 만에 한국을 찾는 악단은 임윤찬 덕에 티켓은 오픈과 동시에 매진 사태를 경험했다.

스승인 손민수는 카키 솔롬니쉬빌리가 이끄는 슬로베니안 필하모닉(11월 20일, 롯데콘서트홀)과 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번을, 바이올리니스트 클라라 주미 강은 핀란드 출신 산투 마티아스 루발리가 이끄는 필하모니아 오케스트라와 시벨리우스 바이올린 협주곡을 연주한다.