올데이골프그룹, 추석 연휴 ‘보름달 Zone’ 고객 감사 이벤트

[헤럴드경제=조범자 기자] 골프장 운영사 올데이골프그룹이 추석 연휴를 맞아 ‘Fun & Joy 추석 라운드 응원’ 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

올데이골프그룹은 오는 3일부터 12일까지 추석 연휴 기간 ▷보름달 Zone 이벤트 ▷추석 당일 송편 제공 ▷행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스 등의 3가지 이벤트를 동시에 실시한다.

이번 이벤트는 올데이골프그룹이 운영하는 올데이 청주떼제베CC와 올데이 임페리얼레이크, 올데이 로얄포레, 올데이골프앤리조트, 올데이 옥스필드CC 등 산하 5개 골프장에서 일제히 펼쳐진다.

‘보름달 Zone’ 이벤트는 5개 골프장별 지정된 홀에서 소원을 담아 티샷한 공이 ‘보름달 Zone’에 안착하면 그늘집에서 해당 팀에 막걸리 1병을 무료 증정한다. 1팀 4명 기준으로 4번의 이벤트 참여 기회가 주어진다. 1명이라도 티샷한 공이 ‘보름달 Zone’에 안착하면 이벤트 성공으로 간주한다.

두 번째 이벤트는 추석 당일(10월 6일) 그늘집에서 라운드 고객에게 정성껏 빚은 송편을 무료로 제공한다. 한가위 명절의 풍성하고 달콤한 송편을 맛볼 수 있다.

‘행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스’ 이벤트는, 추석 연휴 기간 ‘라운드 이용일과 휴대폰 번호 끝자리’가 동일한 고객에게 그늘집 생맥주 1잔을 무료 제공한다. 예를 들어 10월 3일 내장한 고객의 본인 휴대폰 번호 끝자리가 ‘3’이면 이벤트 당첨자가 된다.

‘보름달 Zone’과 ‘행운의 숫자-생맥주 서비스’ 이벤트는 추석 연휴 기간인 3일부터 12일까지 10일 동안 계속 진행되며, 식음서비스가 가능한 1, 2부 고객을 대상으로 한다.

올데이골프그룹측 관계자는 “추석 연휴를 맞아 내장하는 고객들에게 재미와 즐거움을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획했다”며 “‘보름달 Zone’은 풍성한 한가위 명절을 상징함과 동시에 대보름달에 소원을 기원하는 의미가 담겨 있다. 고객들에게 감사한 마음이 조금이라도 전달되기를 희망한다”고 했다.