보육 공공성 강화로 보육서비스 품질 향상 기대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 부모들이 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 보육 환경을 만들기 위해 도내 민간·가정 어린이집 18곳을 새롭게 ‘공공형 어린이집’으로 지정했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 경남 지역의 공공형 어린이집은 총 162곳으로 늘었다.

공공형 어린이집 제도는 정부 지원을 받지 않던 민간·가정 어린이집 가운데 운영이 우수한 시설을 선정해 추가적인 보조금을 지원하고 강화된 운영 기준을 적용해 보육 서비스 품질을 높이기 위해 2011년부터 시행되고 있다.

공공형 어린이 집은 민간·가정 어린이집이 신청하면 시·군에서 1차 평가를 진행하고, 도의 추천과 도 보육정책위원회 심의를 거쳐 최종 선정된다. 보육정책위원회는 공익 대표, 공공기관 관계자, 학부모, 원장 등이 참여해 공정성을 확보한다.

이번 신규 지정 과정에서는 시·군이 추천한 43개소를 대상으로 ▷어린이집 평가 상태 ▷행정처분 이력 ▷보육시설 환경 ▷교직원 운영관리 등을 종합 심사해 고득점 순으로 18곳을 선정했다.

선정된 어린이집에는 앞으로 3년간 보육교사 급여 차액 지원, 유아반 운영비, 교육환경 개선비, 보육 품질 향상 사업비 등이 추가 지원된다. 이는 단순히 운영비 보조에 그치지 않고 교직원의 처우 개선과 교육 환경 확충을 통해 보육 서비스의 질을 한층 높이는 데 목적이 있다.

현재 도내 민간·가정 어린이집은 총 1094곳으로 이번 신규 지정으로 전체의 약 15%가 공공형 어린이집으로 운영된다. 도는 이를 통해 더 많은 영유아가 균등한 보육 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

양정현 경남도 보육정책과장은 “공공형 어린이집 지정은 부모님들이 믿고 맡길 수 있는 보육 환경을 조성하고 서비스 품질을 높이는 중요한 과정”이라며 “앞으로도 우수한 어린이집을 발굴·지원해 보육 공공성을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.