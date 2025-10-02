미주 필수 백신 등 돕는 PAHO 라이트재단 주최 워크숍에 참석 “한국 진단기기 기업에 관심있어” “백신 쓰려면 정확한 진단이 필수” 라이트재단 “R&D에 계속 투자”

국제 보건 분야에서 한국의 백신·잔단기기 기업의 기술력에 주목하고 있다. 특히 코로나19 사태 당시 신속한 진단·검사 체계는 세계적 본보기가 됐다는 호평이 나왔다.

최근 크리스토퍼 림 범미보건기구(PAHO) 전략기금 총책임자가 방한해 업계의 이목이 집중됐다. PAHO 측 주요 인사가 한국을 찾은 것 자체가 이례적이라는 것이 관련 업계의 평가다. 국제보건 분야에서 한국의 위상이 높아지고 있다는 걸 방증한다.

크리스토퍼 림 총책임자는 최근 국제보건기술연구기금(라이트재단)이 개최한 워크숍을 계기로 한국의 진단 기업 실무자들과 만나고자 방한했다.

PAHO의 ‘지역 순환기금(Regional Revolving Funds)’은 미주 지역에서 필수 백신·진단기기·치료제를 조달하는 지역 주도형 기술협력 공공조달 모델이다. 크리스토퍼 림 총책임자는 “이 펀드를 통해 지난 2년 동안 미주 지역 인구의 30%에 해당하는 약 1억8000만명 이상을 도울 수 있었다”고 설명했다.

국제보건기술연구기금(라이트재단)도 국제 보건 분야에서 한국의 리더십을 강조했다. 라이트재단은 국제 보건 형평성을 위해 보건복지부, 게이츠재단, 한국 생명과학기업들의 출연으로 2018년 설립된 기구다. 감염병 분야의 필수 백신·치료제·진단기기를 공공재로 개발해 중·저소득국에 보급하기 위한 연구과제를 지원하고 있다.

김한이 라이트재단 대표는 “한국이 경제적으로 부유한 국가가 되기 이전에 빈곤도 겪었고 식민지 역사도 갖고 있어 이러한 경험을 토대로 좋은 파트너가 될 수 있다”며 “잠재성을 가진 많은 아시아 국가들과 협력한다면 공중보건에 의미 있는 기여를 할 수 있을 것”이라고 강조했다.

PAHO는 2030년까지 30개 질병 퇴치를 목표로 하고 있다. 크리스토퍼 림 총책임자는 “다양한 국가와 정보와 성과를 공유하고, 가능하면 기술이전도 고민할 것”이라며 “중저소득 국가에 필요한 질병과 기술에 대해 라이트재단과 고민해 나갈 것”이라고 말했다.

김한이 대표는 “감염병 진단기기 개발을 위해 R&D에 계속해서 투자를 이어나가겠다”며 “한국이 글로벌 연구개발(R&D)에서 중요한 국가로 자리매김할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

지난달 15일 라이트재단이 주최한 ‘국제보건을 위한 진단 R&D의 기회’ 워크숍에는 크리스토퍼 림 총책임자와 감염병혁신연합(CEPI)의 폴 크리스티안센 국제진단총괄이 참석했다. CEPI는 글로벌 팬데믹 대비를 위해 제품 개발 R&D를 선도적으로 수행하는 대표적인 국제기구로, 최근에는 진단 연구개발에 대한 투자를 확대해 가고 있다.

공공조달 시장에서 진단분야를 담당하는 총책임자의 방한에 래피젠, SD바이오센서, 젠바디, 오상헬스케어, 수젠텍, 웰스바이오, GC녹십자의료재단(GC Labs) 감염병연구센터, 바이오니아, 루닛 등 한국의 대표적인 진단기기 기업 실무자들이 행사에 대거 참석했다.

CEPI는 신종 감염병 유행 시 100일 안에 백신을 개발해 대량생산을 준비하는 ‘100일 미션(100 Days Mission)’을 목표로 내세웠다. 폴 크리스티안센 총괄은 “100일 미션을 위해서는 병원체의 확산 속도보다 앞서가는 것이 중요하다”며 “마치 마라톤처럼 뛰다가 감염병이 발견됐을 때 스프린트로 전속력을 나가는 것과 같다”고 밝혔다.

이어 “이는 백신 플랫폼, 의약품 네트워크, R&D 연구소, 임상시험 등 백신 제품 개발을 둘러싼 모든 이해 관계자들이 함께 달려야만 가능하다”며 “한국이 코로나19 대응 당시 어떤 PRC 검사를 하고 어떤 진단기기가 필요한지에 대해 고민하고 빠르게 대응한 것이 좋은 본보기를 보여줬다”고 평가했다.

그는 백신만큼 진단기기도 중요하다고 강조했다. 감염을 예방하는 백신을 개발하는 것만큼, 이 백신이 실제로 효과가 있는지 판단하기 위해서는 진단기기도 필수적이기 때문이다.

폴 크리스티안센 총괄은 “진단과 백신은 불가분의 관계”라며 “백신을 제대로 쓰기 위해서는 정확한 진단이 필요하고, 정확한 진단을 해야만 근원지가 어디고 어디까지 확산되는지 추가적인 검출과 검진이 가능해진다”고 밝혔다.

이어 “지금까지는 기존 진단을 가지고만 백신을 만들고 있었다”며 “CEPI는 백신 개발 과정에서 나온 산출물을 공유하면서 진단기기 개발도 가속화할 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

크리스토퍼 림 총책임자는 “팬데믹이 발생했을 때 최대한 빠르게 공급계약을 체결하고 대응하고, 비상상황은 물론 평상시에도 물류비용을 낮추는 지역 허브 역할을 하는 것을 목표로 한다”며 “특히 공급망이 제대로 작동하지 않는 지역에서는 대체적인 공급망을 빠르게 적용하도록 할 것”이라고 밝혔다. 최은지 기자