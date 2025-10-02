[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 57%를 기록했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9월 29일~10월 1일 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS) 결과에 따르면 이 대통령 국정 운영에 대해 ‘잘하고 있다(매우+잘함)’는 긍정적 평가는 57%, ‘잘못하고 있다(매우+못함)’는 부정적 평가는 34%로 조사됐다.

이 대통령 지지율은 지난 9월 1주 차 조사에서는 62%, 9월 3주 차 조사에서는 59%를 기록해 지난 한 달간 내림세로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순으로 나타나 2주 전 조사 결과와 유사했다.

한편 이 대통령이 UN 총회에서 밝힌 ‘체제 존중 및 흡수 통일 배제’라는 대북 정책 기조에 대해 ‘공감(매우+공감하는 편)’하는 비율은 56%, ‘공감하지 않는(전혀+공감하지 않는 편)’ 비율은 33%로 조사됐다.

미국과의 관세 협상 기조에 대해 ‘관세율을 낮추지 못하더라도 우리 경제 사정상 현금성 직접 투자는 적절치 않다’는 응답이 55%로 ‘미국의 요구에 맞춰 현금성 직접 투자를 하더라도 관세율을 낮추는 게 적절하다’는 의견(29%)보다 26%p 높게 나타났다.

국회 법제사법위원회가 이 대통령의 대선후보 시절 대법원의 공직선거법 유죄 취지 파기 환송 결정과 관련한 현안 청문회를 열고 조희대 대법원장을 증인으로 채택한 것에 대해 ‘중대 현안에 대한 의혹 해소 차원에서 필요한 조치였다고 본다’가 43%, ‘사법권 독립을 침해하는 과도한 조치였다고 본다’는 41%로 비슷하게 조사됐다.

해당 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 15.6%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.