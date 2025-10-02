주요 석화기업 14곳 참석...금융지원 방안 검토

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부와 금융위원회는 2일 서울 중구 대한상공회의소에서 석유화학 업계의 요청에 따라 ‘석유화학산업 사업재편 금융지원 설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 금융권이 지난달 30일 체결한 ‘산업 구조혁신 지원 금융권 공동협약’에 따른 후속 조치다. 협약을 통해 석유화학업계의 사업재편을 위한 금융지원의 기본 틀이 마련되면서, 산업부와 금융위, 금융권, 주요 석유화학기업 14곳이 참여해 지원 절차와 협약 세부 내용을 논의했다.

설명회에 따르면 금융지원을 필요로 하는 기업은 사업재편 계획과 자구노력을 포함해 주채권은행에 구조혁신 금융지원을 신청할 경우,지원을 받을 수 있다. 이후 외부 공동실사를 통해 사업재편계획과 자구노력의 타당성을 점검하고, 사업재편 과정에서 필요한 금융지원 방안을 검토할 계획이다.

또 자율협의회와 협의를 거쳐 마련한 사업재편계획을 기업활력법에 따라 산업부에서 승인받고, 자율협의회와 사업재편계획, 금융지원방안 등이 포함된 구조혁신 약정을 체결함으로써 사업재편을 본격 추진하게 된다. 이 경우, 현재 금융조건을 유지하는 것을 원칙으로, 만기연장, 이자유예, 이자율 조정, 추가 담보취득 제한 등이 포함될 수 있으며, 필요시 신규자금 지원도 가능하다.

나성화 산업부 산업공급망정책관은 “석유화학 업계도 자율협약 체결 이후 사업재편 논의가 상당히 진전된 것으로 알고 있다”면서 “정부도 기업과 긴밀하게 소통하며 지원 패키지 마련을 적극 검토하고 있다”고 말했다.

이어 “기업이 타당한 사업재편계획안을 마련한다면 금융기관의 생산적 금융을 통해 재도약의 마중물이 될 수 있기를 기대한다”고 강조했다.

금융위는 “공동협약은 신청이 이루어져야 논의가 시작될 수 있는 만큼 가급적 조기에 구체적 사업재편안을 만들어 주채권 은행에 신청할 필요가 있다”고 설명했다.

산업부·금융위 등 포함하여 정부는 앞으로도 기업들의 사업재편을 지원하기 위한 산단별ㆍ기업별 ‘사업재편 민관협의체’를 통해 기업 간 긴밀한 소통을 바탕으로 정부 지원패키지를 마련해 나갈 예정이다.