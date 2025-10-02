서비스 품질·고객만족도 고평가 통산 17회·15년 연속 수상 쾌거

하나은행이 미국의 글로벌 금융·경제 전문지인 ‘글로벌파이낸스지’가 뽑은 ‘2025 대한민국 최우수 수탁 은행’으로 선정됐다고 2일 밝혔다. 2011년부터 15년 연속 수상을 포함해 통산 17회째 최우수상이라는 쾌거를 이뤄냈다.

글로벌파이낸스지는 지난달 30일 독일 프랑크푸르트에서 열린 금융거래 시상식(사진)에서 하나은행에 대해 ▷서비스 품질 ▷수수료 경쟁력 ▷시장의 다양한 니즈 충족 능력 ▷손님 만족도 등의 항목에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다.

앞서 하나은행은 지난 3월 전사적 협력을 통해 수탁 업무 시스템 업그레이드를 완료했다.

이에 ▷수기 업무 대폭 축소 ▷운영 효율성 제고 ▷처리 용량 확대 ▷맞춤형 고객 리포트 제공 등 손님 중심의 혁신을 실현했다는 설명이다.

하나은행 수탁영업부 관계자는 “30년 이상의 수탁 노하우와 축적된 전문성을 바탕으로 국제무대에서 대한민국 대표 수탁 은행으로서 독보적인 역량을 인정받았다”며 “앞으로도 국내외 수탁시장에서 입지를 강화하고 새로운 비즈니스 영역으로의 확장을 추진하겠다”고 소감을 밝혔다.

하나은행은 글로벌 수탁 은행을 포함해 외국계 은행 및 보험회사·글로벌 증권사 및 자산운용사를 대상으로 주식, 채권을 비롯한 각종 부동산 수익증권 등 다양한 형태의 외국인투자 맞춤형 수탁 서비스를 제공하고 있다. 유혜림 기자