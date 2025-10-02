순매수액 1~3분기 97.2억 달러 3분기 기준 보관액 31조원 육박 금리인하 기대확산·안전자산 선호 약달러 전환땐 환차익 기대도 반영

서학개미들이 올해 3분기까지 97억달러가 넘는 미국 국채를 순매수한 것으로 나타났다. 연간 순매수액 기준으로 사상 최초 100억달러 시대 개막을 눈앞에 뒀다.

이달 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 기준금리 인하 사이클이 개시된 가운데, 향후 추가 인하가 채권 가격 상승으로 이어질 것이란 기대감이 서학개미의 채권 매수 욕구를 자극하고 있다. 여기에 글로벌 경기·지정학적 불확실성의 고조에 따른 안전자산 선호 현상까지 더하면서 미국 채권에 대한 서학개미의 선호도도 시간이 지날수록 높아지는 분위기다.

▶年 순매수액 사상 최고, 보관액 30조 시대 개막=2일 한국예탁결제원에 따르면 올해 연초부터 3분기 말(9월 29일)까지 서학개미의 미 국채 순매수액은 97억2496만달러(약 13조6344억원)를 기록했다. 이는 전년 동기(64억847만달러, 약 8조9847억원) 대비 51.75%나 급증한 수치다.

기존 연간 미 국채 순매수액 최대치는 지난해 기록한 77억7645만달러(약 10조9026억원)다. 올해 들어서는 아직 4분기를 남겨둔 상황임에도 이미 1년 전 연간 순매수액을 25.06%나 초과한 상황이다.

과거 분기별 미 국채 순매수액 기록을 살펴보면, 지난 2021년 2분기(5108만달러 순매도) 이후 17개 분기 연속 서학개미는 순매수세를 기록 중이다. 이런 흐름이 이어질 것이란 점을 고려하면 올해 연말 기준 서학개미의 미 국채 연간 순매수액 규모는 100억달러대에 손쉽게 넘을 것으로 전망된다.

서학개미의 미 국채 보관액을 살펴보면, 올해 3분기 말(9월 26일) 기준으로 220억397만달러(약 30조8996억원)에 이른다. 분기 말 기준으로 사상 최초로 미 국채 보관액이 30조원대에 올라선 것이다. 직전 분기였던 올해 2분기 말(192억3754만달러, 약 26조9710억원)과 비교했을 때 14.38%나 늘어난 수치다.

‘서학개미’로 변신해 직접적으로 미 국채에 투자하는 것이 아니라 ‘동학개미’로서 국내 증시에 상장된 상장지수펀드(ETF)를 통해 미 국채에 간접 투자하는 자금의 규모도 급증세다.

코스콤 체크에 따르면 올해 3분기(7월 1일~9월 29일)에만 삼성자산운용의 ‘KODEX 미국30년국채타겟커버콜(합성H)’ ETF 순자산총액은 2101억원(32.28%, 6508억→8609억원) 증가했다. ‘KODEX 미국30년국채액티브(H)’ ETF도 순자산총액이 같은 기간 1418억원(24.63%, 5755억→7173억원)이나 늘었다.

▶금리 인하 사이클 개시에 서학채권개미 발걸음 빨라져=서학개미의 미 국채 선호 현상이 강력하게 발현됐던 가장 큰 요인으로는 그동안 시장의 기대보다 차일피일 미뤄지던 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 사이클의 출발 총성이 울렸다는 점이다.

금리 인하는 채권 가격 상승으로 직결, 투자자 입장에선 금리 인하가 예고될수록 미 국채를 사둘 유인이 커진다.

김준영 DS투자증권 연구원은 “시장 예상치를 웃도는 국내총생산(GDP) 성장률에서 확인할 수 있듯 미 경제 전체는 나쁘지 않지만, 연준의 금리 인하 일정에는 큰 영향이 없을 것”이라며 “지난 2019년 보험성 금리 인하 당시에도 GDP 성장률은 1분기를 저점으로 2~3분기 빠르게 회복됐음으로 7월부터 총 3회 인하가 단행된 바 있다”고 짚었다.

글로벌 경기와 지정학적 불확실성이 심화함에 따라 ‘안전 자산’을 선호하는 현상이 강해지고 있다는 점도 미 국채 선호 현상에 불을 지피는 모습이다. 한 증권사 고위 관계자는 “미 국채는 글로벌 투자자로부터 금과 함께 ‘가장 안전한 자산’이란 평가를 받는다”면서 “전 세계 각지의 군사적 충돌 양상이 격화하고, 유럽 주요국의 재정 위기가 고조되는 등 불확실성이 커지고 있는 현실에선 미 국채에 대한 수요는 커질 수밖에 없는 구조”라고 짚었다.

이 밖에도 달러가 향후 약세로 전환할 경우 환차익을 노릴 수 있다는 계산에서 미 국채에 대한 선호 현상도 발생하고 있다는 분석도 있다. 신동윤 기자