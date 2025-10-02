한화 9회말 역전패로 1위 확정 매직넘버 지우며 한국시리즈 직행 2년만에 프로야구 정규리그 우승 염경엽 감독 “통합우승·V4 도전”

LG 트윈스가 2025 프로야구 정규시즌 우승을 차지했다. 2년 만에 정규 1위를 탈환한 LG는 한국시리즈에 직행해 통산 4번째 통합 우승(정규시즌·한국시리즈 우승)에 도전한다.

LG는 지난 1일 잠실구장에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 정규시즌 팀의 마지막 경기에서 NC 다이노스에 3-7로 패했다.

그러나 2위 한화 이글스가 9회말 2아웃까지 SSG 랜더스에 5-2로 앞서다 홈런 2개를 잇따라 맞으며 5-6으로 역전패, LG의 우승 매직넘버가 깨끗하게 지워졌다.

LG는 승률 0.603(85승 56패 3무)으로 정규시즌을 마치며 한화(83승 57패 3무·승률 0.593)의 끈질긴 추격을 따돌리고, 2023년 이후 2년 만에 정규시즌 1위를 탈환했다. 올해 LG는 지난 8월 7일에 1위로 올라선 뒤, 한 번도 선두 자리를 내주지 않고서 ‘정규시즌 결승선’을 통과했다. LG는 3주 간의 달콤한 휴식을 가진 뒤 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. LG는 앞서 재창단 첫해인 1990년과 1994년, 2023년 통합우승을 달성했다. 1위를 확정하는 과정은 드라마 같았다. LG는 이날 1990년과 1994년 우승 기운을 담은 ‘클래식 유니폼’을 입고 출전했지만, 8연승을 내달린 NC의 파죽지세에 밀려 3-7로 패했다. 비 때문에 1시간 늦게 경기를 시작한 한화와 SSG의 경기는 9회초까지 한화가 5-2로 앞서 있었다. 이날도 LG의 우승 매직넘버 ‘1’은 지워지지 않는 듯 했다.

하지만 ‘끝날 때까지 끝난 것은 아니다(It ain’t over, till it’s over)‘는 메이저리그 전설 요기 베라의 금언이 현실이 됐다. 9회말 등판한 한화 마무리 김서현은 타자 2명을 잡고 팀의 승리를 눈앞에 뒀다. 이대로 경기가 끝나면 한화도 정규리그 우승의 희망을 이어갈 수 있는 상황. 하지만 2사 후 SSG 류효승이 안타로 출루했고 대타 현원회가 2점 홈런을 때리면서 한화 덕아웃이 삽시간에 얼어붙었다. 4-5로 쫓기며 흔들린 김서현은 정준재를 볼넷으로 내보냈고 이율예에 끝내기 투런 홈런을 맞았다. 한화의 5-6 패배. 정규시즌 우승팀이 LG로 확정된 순간이었다. 잠실 경기에서 패해 귀가하던 LG 선수들은 다시 경기장으로 돌아와 정규리그 우승 세리머니를 만끽했다.

LG 주장 박해민은 “라커룸에서 동료들과 인천 중계를 보는데 한화가 승리할 것 같아서 가족과 함께 집으로 향했다. 그런데 중계를 계속 보던 아내가 ‘넘어갔어, 차 돌려’라고 말했다. 정말 끝날 때까지 끝난 게 아니다”고 웃었다. 그러면서 팬들에게 “한국시리즈에서 꼭 우승해 팬들과 응원곡 ‘포레버 LG’를 함께 부르고 싶다”고 약속했다. 2023년 LG 지휘봉을 잡은 염경엽 감독은 LG 역사상 처음으로 ‘2회 이상 정규시즌 우승을 차지한 사령탑’으로 기록됐다.

염 감독은 LG 사령탑으로 부임할 때까지만 해도 한 번도 우승을 경험하지 못한 감독이었다. 하지만 2023년 통합우승을 차지하며 무관의 한을 풀었고, 올해도 정규시즌에서 우승하며 개인 통산 두번째 통합 우승 기회를 잡았다. 이어 “한 시즌 동안 고비가 많았는데 선수들이 책임감을 느끼고 버텨줬다”며 “1차 목표는 이뤘으니, 2023년처럼 통합우승을 달성할 수 있게 남은 기간 잘 준비하겠다”고 약속했다. 조범자 기자