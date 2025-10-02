기업현장포럼·투어로 소통 확대… 규제혁신 통한 투자환경 개선 박차

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 부산진해경제자유구역청이 글로벌 경기 침체와 불확실성 장기화에 대응해 기업 현장을 찾아 목소리를 듣고, 규제 혁신과 지원책을 발 빠르게 추진하며 ‘기업친화행정’을 본격화하고 있다.

올해 초 취임한 박성호 청장은 상반기에 이어 하반기에도 입주기업을 직접 방문해 현안을 점검하고 있다. 강림CSP, 보쉬렉스로스코리아, 동방물류센터 등 주요 기업을 찾아 인력난, 투자 확대, 공정 혁신과 같은 현장의 애로사항을 청취하고 맞춤형 해결책을 모색했다.

기업 간 네트워크를 강화하기 위한 정책도 병행 중이다. 경자청은 입주기업과 함께 정례적인 기업현장포럼을 운영해 주요 산업 이슈를 공유하고 대응 전략을 논의하고 있다.

지난 6월 첫 포럼에서는 ‘외국인 근로자 수급 및 정주환경 지원 정책’이 논의됐으며, 이 자리에서 제기된 건의사항은 박형준 부산시장에게 전달해 외국인 근로자 광역비자 확대, 정주환경 개선 대책으로 이어졌다. 이어 8월에는 BNK경남은행과 ‘외국인 근로자 금융지원 협약’을 체결했고, 9월에는 기후·에너지 정책을 주제로 두 번째 포럼을 열어 산업계의 대응 방안을 모색했다.

올해 새롭게 도입한 기업현장투어도 눈길을 끈다. 입주기업들이 서로의 혁신 사례를 공유하며 불확실성 속 경영 위기를 함께 극복하자는 취지다. 첫 방문지였던 친환경 설비 전문기업 ㈜파나시아는 AI 기반 로봇과 스마트 설비를 활용한 자율제조 공장 사례를 공개해 큰 관심을 끌었다.

박 청장은 “기업현장포럼과 투어는 경자청이 ‘기업 주치의(팀닥터)’ 역할을 수행하는 과정”이라며 “기업이 필요로 하는 해법을 제때 제공해 건강한 산업 생태계를 만드는 것이 목표”라고 말했다.

규제혁신을 통한 투자유치도 속도를 내고 있다. 항만 배후단지의 고도제한과 임대면적 제한 완화, 자유무역지역 과세 제도 개편 등을 통해 이미 성과를 거둔 바 있으며, 앞으로는 임대료 감면기간 연장, 조세감면 대상 확대, 토지 공급방식 개선 등 기업 수요에 맞춘 제도 개선이 추진된다. 세제 혜택 강화와 행정 절차 간소화도 병행해 외국인 투자기업의 불필요한 부담을 줄인다는 방침이다.

박성호 청장은 “규제혁신은 기업이 숨 쉴 수 있는 공간을 넓히는 일”이라며 “지속 가능한 투자 환경을 조성하기 위해 제도 개선을 멈추지 않겠다”고 강조했다.