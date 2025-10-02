안전띠 착용, 끼어들기 금지 등 안전한 교통문화 조성 “캠페인 실시로 교통 기초 질서 확립 앞장”

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 경기북부경찰청과 함께 교통사고 예방과 안전한 교통문화 조성을 목표로 ‘교통질서 캠페인’에 나선다고 2일 밝혔다.

금호타이어는 극장 비상대피도 및 골프존 비상대피도 안내 광고에 등장하는 캐릭터 ‘또로·로로’와 경찰청 캐릭터 ‘포돌이·포순이’가 함께 도로 현장에서 안전한 교통질서를 확립하기 위해 활동하는 영상을 제작했다. 해당 영상은 경찰청 유튜브와 금호타이어 유튜브, 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.

금호타이어는 교통 안전 캠페인 영상을 통해 운전자들에게 안전띠 장착, 꼬리물기·끼어들기 등의 반칙운전 근절을 위한 교통 질서 준수 활동들을 보여준다.

금호타이어와 경기북부경찰청은 오는 15일까지 금호타이어 또로로로 인스타그램을 통해 캠페인 영상 속 교통 법규 위반 장면 및 후기 댓글을 남긴 참여자를 대상으로 추첨을 통해 포돌이·포순이 인형, 영화관 티켓, 금호타이어 제작 굿즈를 증정할 계획이다.

윤민석 금호타이어 G.마케팅담당 상무는 “금호타이어는 ‘도로 위의 작은 실천이 안전의 큰 차이를 만든다’는 생각으로 이번 캠페인에 참여하게 됐다“며 ”모두에게 중요한 교통문화 정착을 위한 메시지를 쉽고 친근하게 잘 전달할 수 있도록 캐릭터를 활용하였고, 포돌이와 함께 또로가 안전수호자의 아이콘으로 거듭나길 바란다”고 말했다.