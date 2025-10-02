무역협회 회장단과 조찬간담회…“단기경영·산업경쟁력 강화 지원”

[헤럴드경제=배문숙 기지]김정관 산업통상부 장관은 2일 미국의 관세 정책 등으로 통상 환경의 불확실성이 커진 가운데 우리 기업의 수출 동력을 유지하기 위해 정부 지원을 지속하겠다고 밝혔다.

김 장관은 이날 서울 강남구 그랜드인터컨티넨탈호텔에서 한국무역협회 회장단과 조찬 간담회를 열고 수출 기업 지원 강화와 신시장 진출, 산업 경쟁력 강화 등 정부의 대응 계획을 설명했다.

김 장관은 “올해는 미국 관세 등 전례 없는 글로벌 불확실성에도 불구하고 우리 기업이 쌓아온 본원적인 제품 경쟁력과 시장 다변화 노력 덕분에 수출이 플러스를 유지하며 경제성장의 버팀목이 되고 있다”며 업계와 무역협회에 감사를 표했다.

이어 “정부도 수출동력 유지를 위해 지난달 발표한 대책을 바탕으로 관세 영향 기업을 대상으로 13조6000억원 규모의 단기 경영 지원 강화, 글로벌 사우스 등 신시장 진출, 근원적 산업 경쟁력 강화 등 세 축을 중심으로 지원하고 있다”고 말했다.

김 장관은 “다만, 아직 불확실성이 높고 수출 환경이 어려운 만큼 우리 기업의 수출 모멘텀 유지를 위해 협회가 수출 기업의 애로 사항을 적극 발굴하고 정부 정책에 반영할 수 있도록 가교 역할을 충실히 수행해달라”고 요청했다.

그러면서 “미국 관세 등 주요 통상 현안에 민관이 원보이스(한목소리)로 대응할 수 있도록 긴밀한 협력 체계를 구축하고 민간 채널을 활용한 아웃리치(대외활동)를 활발히 해달라”고 당부했다.

이에 윤진식 무역협회 회장은 “미국 관세 관련 세부 조율이 진행 중인 상황이어서 현장의 애로가 여전히 존재하고, 수출 다변화, 산업 경쟁력 강화 등 중장기 과제도 남아 있다”며 “이러 상황 속에서 우리 수출의 지속 가능한 성장과 산업경쟁력 강화를 위해 정부와 업계가 더욱 긴밀히 협력하길 희망한다”고 화답했다.