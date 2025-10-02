10월 하순에서 11월 중순으로 연기 “APEC 성공 여건 보장”

[헤럴드경제=신대원 기자] 군 당국이 이달 하순 예정됐던 연례 대규모 야외기동훈련인 ‘호국훈련’을 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 이유로 내달로 연기했다.

합동참모본부는 2일 “우리 군은 이달 20일부터 24일까지 계획된 호국훈련을 11월 17일부터 21일까지로 일정을 조정했다”고 밝혔다.

군 당국은 호국훈련 연기 배경으로 APEC 정상회의와 국정감사 등을 들었다.

이와 관련 합참은 “10월 말 국가급 행사인 경주 APEC이 예정돼 있는 만큼 원활하고 성공적인 국가행사 여건을 보장하기 위해 철저한 군사대비태세를 유지하는 한편 각 군의 국정감사 수감과 국제행사인 ADEX 등으로 호국훈련에 대한 지휘노력이 분산되는 점 등을 감안했다”며 “호국훈련을 11월 셋째 주로 순연해 훈련준비여건을 보장하고 더욱 성과 있는 훈련을 실시할 예정이다”고 설명했다.

군단장급을 비롯한 중장 인사 발표를 앞두고 있다는 점도 고려한 것으로 보인다.

호국훈련은 육·해·공군과 해병대의 합동작전 수행능력과 통합전투력 운용, 작전 지원능력 배양 등을 위해 연례적으로 실시하는 전구급 야외기동훈련으로 주한미군 일부 전력도 참여한다.

호국훈련은 1996년부터 한미연합훈련 ‘팀스피리트’를 대체해 매년 실시해오고 있는데 북한은 강하게 반발하곤 했다.

특히 북한은 2010년 11월 호국훈련을 빌미로 6·25전쟁 이후 첫 남측 민간인 거주지역을 향한 포격이었던 연평도 포격 도발을 감행하기도 했다.

군 당국은 APEC 정상회의와 국정감사 등을 호국훈련 연기 사유로 들었지만 북한과 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축을 추진하는 이재명 정부의 기조가 반영된 것 아니냐는 관측이 제기된다.

군은 지난 8월 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습 기간 중 계획했던 야외기동훈련 40여건 중 20여건만 실시하고 나머지는 9월로 미뤘는데 당시에도 북한의 반발을 고려한 조처라는 분석이 이어졌다.

일각에선 APEC 정상회의를 전후해 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 만날 수도 있다는 관측이 제기되는 만큼 호국훈련 연기도 북미 정상 간 만남 분위기 조성 차원이 아니냐는 해석도 나온다.

다만 APEC 정상회의나 국정감사 일정이 미리 예고된 상황에서 군 당국의 급작스런 호국훈련 연기는 매끄럽지 못하다는 비판도 뒤따른다.