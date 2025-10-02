10월 11~19일 전국 20개 주요 전시장서 진행 인디언 텐트 무드등 만들기 등 체험 프로그램 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 가을을 맞아 오는 11일부터 19일까지 전국 20개 주요 전시장에서 ‘노르딕 캠핑 페스트’ 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

볼보자동차코리아 전국 20개 주요 전시장에서 진행되는 이번 이벤트에는 전시장 방문 및 시승을 진행하는 고객들이 스웨디시 라이프스타일을 경험해 볼 수 있는 노르딕 캠핑 감성의 다양한 체험 프로그램 마련된다.

우선 사선의 메시 패턴을 적용한 프론트 그릴을 모티브로 한 가을 피크닉 콘셉트의 포토존을 운영한다. 특히 주말에는 인디언 텐트 무드등을 직접 제작해볼 수 있는 ‘볼보 라이트 저니’ 프로그램을 진행한다.

누구나 쉽게 만들 수 있는 무드등 DIY 키트를 통해 전시장을 방문한 가족 구성원 모두가 즐길 수 있으며, 고객 일정에 따라 현장 체험과 DIY 키트 수령 중 선택할 수 있다. 여기에 레트로 영수증 포토 머신도 운영함으로써 특별한 추억을 남길 수 있도록 준비될 예정이다.

이벤트 기간 중 전시장을 방문한 고객 전원에게 스웨디시 감성의 카드 포켓과 러기지 택을 즉시 증정하며, 이 가운데 계약을 완료한 고객에게는 볼보 프리미엄 피크닉 세트(캠핑 박스, 쿠션 담요, 캠핑 순로기 인형, 피크닉 매트, 차량용 방향제)를 선물로 제공할 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “풍요로운 가을을 맞아 전시장을 방문해 주시는 고객분들이 볼보자동차가 추구하는 스웨디시 라이프스타일을 경험해 보실 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 방법으로 고객들과의 접점을 늘려가겠다”고 말했다.