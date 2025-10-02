10월 2일~11월 16일…추첨 통해 다양한 경품 제공

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도와 강원관광재단이 10월 2일부터 11월 16일까지 ‘KTX 동해선 철도여행 인증 이벤트’를 진행한다.

추석 연휴와 가을철 성수기에 맞춰 동해선 철도여행 활성화를 위해 마련된 이번 이벤트는 강릉, 동해, 삼척, 부산 부전역 등 동해선 이용객을 대상으로 하며, 기차역과 열차 내 풍경 등 사진과 동해선 열차 승차권·영수증을 인증하면 참여할 수 있다.

동해선 열차 이용객 누구나 전용 누리집(홈페이지)을 통해 이벤트 참여가 가능하며 추첨을 통해 백화점 상품권, 편의점 및 카페 모바일 상품권 등 다양한 경품이 제공된다.

최성현 강원관광재단 대표는 “이번 동해선 열차여행 인증 이벤트를 통해 동해선 철도여행의 매력을 확산시켜, 철도 정거장을 연계한 동해안권 관광을 더욱 활성화 시키겠다”며 “다가오는 추석 명절, 동해선 철도를 이용하는 모든 분들의 여정이 더욱 편안하고 안전하시길 바란다”고 전했다.

자세한 이벤트 참여 방법은 동해선 철도여행 인증 이벤트 전용 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

한편, 올해 1월 개통한 동해선은 강릉을 비롯해 동해·삼척을 지나 부산 부전역까지 이어지는 KTX 노선으로 해안선을 따라 펼쳐진 동해바다 풍경과 편리한 접근성으로 많은 관광객에게 사랑을 받고 있다.