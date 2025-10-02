용적률 300% 이하·최고높이 250m ‘열린단지’ 보차혼용로로 한강 접근↑ 도서관·어린이집 등 시설도 외부 개방

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 강남구 압구정3구역이 63빌딩(63스퀘어) 높이의 랜드마크동을 포함해 5000세대가 넘는 단지로 탈바꿈된다. 압구정3구역은 현대1~7·10·13·14차, 현대·대림빌라트 등을 끼고 있으며 압구정 일대 구역 중에서도 면적이 가장 넓어 ‘최대어’로 평가받는다.

서울시는 제10차 도시계획위원회 수권분과소위원회를 개최하고 ▷압구정3구역 정비구역·정비계획 결정 ▷압구정아파트지구 개발기본계획 및 도시관리계획 결정계획 및 경관심의안을 수정가결했다고 2일 밝혔다. 압구정 일대에서 재건축이 진행 중인 2~5구역은 3구역을 끝으로 모두 수권분과소위 심의를 통과했다.

이에 따라 1978년 준공된 압구정3구역은 42년 만에 용적률 300% 이하 및 최고높이 250m 이하(랜드마크 2개동) 대단지로 거듭난다. 랜드마크동을 제외한 나머지 주동들은 200m 이하·50층 이하로 지어진다. 총 5175세대로 이 중 공공주택은 641세대다.

남측 단지 입구부터 시작되는 보차혼용통로는 누구나 한강공원으로 쉽게 갈 수 있도록 개방한 열린단지로 운영된다. 주민공동시설인 경로당, 어린이집, 작은도서관, 돌봄센터 등도 누구나 이용할 수 있도록 외부에 개방할 계획이다.

압구정3구역은 이번 심의 결과를 반영한 정비계획 고시를 거쳐 건축·교통·교육·환경 등 통합심의 절차를 신속히 이행할 방침이다. 건축계획이 확정되면 재건축 사업도 본격적으로 추진될 것으로 전망된다.

현재 압구정 일대에는 미성·현대·한양아파트 등 1만여 가구가 6개 구역으로 나뉘어 재건축을 추진 중이다. 서울시는 순차적인 정비계획 결정으로 다양한 스카이라인과 경관 창출을 기대하고 있다.

최진석 서울시 주택실장은 “강남의 요충지인 압구정 일대가 수변 주거문화를 선도할 뿐만 아니라 다양한 스카이라인과 개성있는 한강변 경관이 형성되기를 기대한다”며 “서울시도 앞으로 남은 행정절차가 더욱 신속하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.