與 ‘맹탕 청문회’에 대법원 현장 국감 추진 대법관 증원 등 사법개혁안 추석 이후 발표 野 김현지 1부속실장 겨냥 “대통령실 국감 방해” 외교안보 분야·경선 종교단체 동원 의혹 공세

[헤럴드경제=주소현 기자] 여야가 ‘추석밥상 화두 전쟁’에 나섰다. 여느 명절보다 상대적으로 길게 이어지는 연휴를 앞두고 공세 수위를 높이는 모습이다. 가족을 비롯해 지인들과의 모임이 이어지는 명절 기간 쟁점 이슈 추이에 따라 민심이 크게 움직일 수 있기 때문에 정치권에선 명절 여론을 선점하는 데 특히 공을 들인다.

더불어민주당은 최근 주도한 ‘조희대 대법원장 청문회’에 조 대법원장이 불출석한 것을 문제 삼으며 대법원 현장 국정감사를 열기로 했다. 지난 5월 당시 이재명 민주당 대선 후보의 공직선거법 위반 혐의 상고심 파기환송과 관련한 조 대법원장의 대선 개입 의혹을 확인하려면 현장 검증이 필요하다고 주장한다. 대법관 증원을 핵심으로 하는 사법개혁안도 추석 이후 발표하겠다고 예고한 상황이다. 국민의힘은 ‘국감 출석’ 논란에 휩싸인 김현지 대통령실 제1부속실장을 향한 공세를 시작으로 종교단체 지방선거 경선 동원 의혹, 외교·안보 분야 등으로 전선을 넓히고 있다. 여권 관련 전방위 의혹 공세에 나서는 셈인데, 이 대통령 주변부의 ‘약한 고리’를 계속 파고 들어 이 대통령에 대한 공격 수위를 높이겠다는 계산이다.

2일 정치권에 따르면 민주당은 추석 연휴 이후 사법부를 향한 맹공을 계획 중이다. ‘조 대법원장 대선개입 의혹 관련 긴급현안 청문회’가 조 대법원장을 비롯해 단 한 명의 증인도 나오지 않은 ‘맹탕 청문회’로 끝나자 청문회에 버금가는 ‘현장 국감’ 카드를 꺼내 든 것이다.

민주당은 지난달 30일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 대법원을 대상으로 한 국정감사 계획서 변경의 건, 현장검증 실시 계획서 채택의 건 의결을 주도했다. 오는 13일 대법원 국감이 예정돼 있었는데 15일에 대법원을 직접 찾아가는 청문회를 추가하기로 한 것이다. 이 대통령이 대선 후보 시절이었던 지난 5월 대법원이 공직선거법 위반 혐의 사건을 유죄 취지로 파기환송한 것을 대선 개입으로 규정하고 경위를 따져 묻겠다는 취지다.

박지원 민주당 의원은 법사위 전체회의에서 “오늘(9월 30일) 조희대 청문회가 예상됐지만 조 대법원장이 출석하지 않는다고 한다. 결과적으로 오늘 청문회는 붕어빵 청문회가 된다”며 “오늘 제대로 이루어지지 않았다고 하면 우리가 월요일(13일) 국정감사가 있지만 15일날 현장검증을 할 필요성이 있다”고 했다. 서영교 민주당 의원도 “우리가 조 대법원장 일정을 요구했는데 조 대법원장이 자기 일정을 보내면서 5월 1일날 파기환송한 것도 안 넣어 갖고 왔다”며 “가짜 일정을 보냈다는 것에 대해서 현장에 가서 철저하게 감사해야 된다고 요구하겠다”고 했다.

민주당은 추석 연휴 이후 국민중심 사법개혁 특별위원회(사개특위)를 중심으로 논의 중인 사법개혁 방안도 내놓을 계획이다. 당초 9월초 발표하기로 했으나 일정을 순연했다. 지난 8월 발족한 민주당 사개특위는 같은달 27일 ▷대법관 증원 ▷대법관 추천위원회 다양성 확대 ▷법관평가제도 개선 ▷하급심 판결문 공개 확대 ▷압수·수색영장 사전심문제 도입 등 5대 안을 발표한 바 있다.

민주당은 사법개혁안에 이른바 ‘4심제’로 불리는 재판소원제 포함하는 안이 검토했으나 추진하지 않기로 가닥을 잡았다. 4심제는 대법원 판결을 헌법소원 대상으로 해 헌법재판소가 최종 판단을 하는 것으로, 사실상 헌법재판소가 대법원 상위 기관이 될 수 있다는 점에서 위헌적이라는 지적도 제기된다. 사개특위 관계자는 헤럴드경제에 “재판소원까지 사법개혁 안에 들어가면 논의가 너무 커진다”며 “사개특위 차원에서 깊이 논의했던 부분은 아니라 포함될 가능성은 크지 않다”고 설명했다.

반면 국민의힘은 김현지 대통령실 제1부속실장에 대한 송곳검증을 예고하면서 이재명 정부를 정조준하고 있다. 송언석 국민의힘 원내대표는 전날(1일) 국회에서 열린 상임위원장 및 간사단 회의에서 “국감 출석 논란이 벌어지자 (김 부속실장을) 총무비서관에서 느닷없이 부속실장으로 인사발령을 냈다”며 “이 시점에서 인사를 낸 것은 국감에 불출석시키기 위한 의도가 매우 크다고 국민은 보고 있다. 명백한 대통령실의 국정감사 방해 책동”이라고 말했다.

국민의힘은 또 당내 ‘이재명 정권 무능외교 국격실격대응 특별위원회’를 발족하고 한미 관세협상, 미 조지아 구금사태 등을 정면 비판하고 있다. 송 원내대표는 지난달 29일 특위 1차 회의에서 “이 대통령은 뉴욕 증권거래소 한국투자설명회 자리에서 ‘북한이 핵무기를 충분히 확보했다’는 충격적 발언을 했다”며 “대통령이 뉴욕 증권거래소까지 찾아가서 코리아 디스카운트를 전 세계에 홍보한 꼴”이라고 말했다. 특위 위원장인 김기현 의원도 “이 모든 것이 결국 민주당에 뿌리 깊게 박힌 친중반미, 독선과 아집이 불러온 외교참사”라고 꼬집었다.

국민의힘은 민주당의 종교단체 경선 동원 의혹에 대해서도 확전 태세다. 전날 김경 민주당 서울시의원과 의원실 직원을 청탁금지법과 공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 고발한 상태다. 앞서 진종오 국민의힘 의원은 관련된 녹취를 공개하면서 김 시의원이 특정 종교단체 신도 3000명의 민주당 입당 및 당비 대납을 제안하고 김민석 국무총리 선거를 도우려 했다고 주장했다.