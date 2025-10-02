노무라證 분석 국내 특수선 도크서 100% 건조시 기준 韓서 일부만 건조하더라도 15~20% 관측 “합작법인 설립으로 미 사업확장 수혜”

[헤럴드경제=서경원 기자] HD현대중공업과 HD현대미포의 합병으로 HD현대 조선부문의 대미 방산 수출 사업 수익성이 크게 개선될 것이라는 분석이 나왔다.

노무라증권은 최근 HD현대 그룹사에 대한 보고서를 발간, 통합 HD현대중공업의 미국 함정 사업 영업이익률이 최대 30%에 이를 것으로 추정했다.

이는 확장된 국내 특수선 도크에서 미국 함정을 100% 건조할 경우를 상정한 수치다. 특히 국내에서 일부만 건조하더라도 15~20%의 영업이익률을 달성할 것으로 내다봤다.

실제로, HD현대 조선부문은 해외투자법인을 신설, 미국 시장을 적극적으로 공략한다는 계획이다. HD한국조선해양은 통합 HD현대중공업과 함께 합작법인 형태로 미국 현지에 법인 설립을 추진하는 것으로 알려졌다.

노무라증권은 이 합작법인의 설립으로 통합 HD현대중공업이 미국 사업 확장의 긍정적인 수혜를 볼 것으로 내다봤다.

앞서 HD현대는 지난 8월 조선 부문 사업재편 계획을 발표, HD현대중공업과 HD현대미포 간 합병을 밝힌 바 있다. 오는 12월 1일 출범을 앞둔 통합 HD현대중공업은 한·미 조선 협력 프로젝트에서 신사업 기회를 모색할 뿐 아니라, 상선 경쟁력도 강화할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 실제로, 회사는 통합 HD현대중공업이 2030년 32조원, 2035년 37조원의 매출을 달성할 것으로 기대한다고 발표했다.

특히, 글로벌 방산 수요 증대로 특수선 부문의 성장세가 주목된다. 통합 HD현대중공업은 HD현대미포가 보유한 4기의 도크 중 2기를 특수선용으로 전환, 함정 건조능력을 강화할 계획이다. 이와 함께 회사는 특수선 부문의 매출 목표를 2035년 약 10조원으로 설정한 바 있다.

조선업계 관계자는 “해양 안보에 대한 관심이 높아지는 전세계적 흐름 속에서 통합 HD현대중공업은 글로벌 방산 시장에서 기회를 포착, 조선 계열사 간 시너지를 극대화할 것으로 보인다”며 “시장 변화에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 조치로 풀이된다”고 말했다.