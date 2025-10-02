송편·와인·치킨 등 할인 행사

[헤럴드경제=정석준 기자] 대형마트 업계가 추석 연휴를 맞아 식재료·제수 등 먹거리 할인 행사를 연다.

이마트는 오는 5일까지 ‘고래잇 페스타’를 열고 추석 제사용품과 먹거리, 각종 생활용품을 할인 판매한다고 2일 밝혔다.

이날은 러시아산 킹크랩을 단 하루 40% 할인하고 3일까지 이틀간 오리 슬라이스를 6000원 저렴하게 판다.

신세계포인트 적립 시 피코크 흰 송편과 모싯잎송편·빈대떡·모둠전·오색잔치잡채는 10%, ‘김유조 안동식혜 3종’과 ‘이천쌀로 만든 명인식혜’는 20% 할인한다.

와인 행사상품 30종 중에서 두 병을 3만9800원에 골라 담는 행사도 한다.

홈플러스는 오는 6일까지 ‘홈플 MEGA(메가) 골든위크’를 통해 축산, 과일 등 명절 필수 먹거리부터 킹크랩과 치킨 등 황금연휴 인기 먹거리를 저렴하게 판매한다.

마이홈플러스 멤버특가로 ‘대짜 양념찍먹후라이드치킨’은 5천원 할인해 9990원에, 러시아산 ‘레드 킹크랩’(2㎏ 내외)은 50% 할인해 14만9000원에 각각 판매한다. 킹크랩은 무료 찜 서비스를 제공한다.

롯데마트도 오는 5일까지 ‘한가위 통큰세일’을 전개한다. 국산 데친 문어는 100g당 2996원에, 햅쌀로 만든 ‘GAP 완전미 고시히카리’(10㎏)는 3만원대에 구매할 수 있다. 가을 햇꽃게 50톤은 100g당 896원에 선보인다.

‘통큰’이라는 행사명에 맞춰 대용량 먹거리도 풍성하다. ‘한가위 모둠 초밥’과 ‘온가족 자이언트 폭립’, ‘특대 통족발’, ‘옛날 두마리치킨’을 특가에 내놓는다.