온스당 3900달러 근접

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국제 금 시세가 또 다시 사상 최고치 기록을 돌파했다. 미 연방정부가 셧다운(일시적 업무정지)에 돌입하면서 안전자산에 대한 수요가 증가한 게 요인으로 꼽힌다.

2일 금융투자업계에 따르면 1일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3897.5달러로 전장 대비 0.6% 오르며 종가 기준 최고치 기록을 다시 세웠다.

금 현물 가격도 이날 장중 온스당 3895.09달러까지 오르며 사상 최고치 기록을 경신했다.

미국 의회가 건강보험 관련 지출 등을 둘러싼 대치 끝에 기한 내 예산안 처리에 실패함에 따라 미 연방정부는 1일 오전 0시 1분(미 동부 시간)을 기해 셧다운에 돌입했다.

연방정부 셧다운 사태가 장기화할 경우 미국 경제에 부정적인 충격이 나타날 수 있다는 우려가 커지면서 안전자산인 금에 대한 투자 수요가 지속됐다.

미 경제 불확실성 확대로 달러화 가치가 주요 통화 대비 약세를 보인 것도 달러화로 환산한 금 가격을 오르게 하는 요인이 됐다.

미국의 금리 인상 기대감이 커진 것도 금값이 이날까지 5거래일 연속 랠리를 이어가게 하는 데 기여했다.

투자자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 10월 통화정책 회의에서 기준금리를 인하할 것을 기정사실로 하고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 10월 29일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 99%, 0.50%포인트 인하할 확률을 1%로 각각 반영했다.

국내 금 시장에서는 금 한돈 가격이 80만원 선에 조금 더 근접한 상황이다.

한국금거래소에 따르면 1일 종가 기준으로 순금 1돈(3.75g)을 살 때 가격은 77만7000원으로 역대 가장 높은 가격을 기록했다.