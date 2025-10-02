민주당 임시예산안 47대 53으로 부결 이어 공화당 안도 55대 45로 부결 임시예산안 60표 얻어야 통과 가능 “3일(현지시간) 임시예산안 재표결”

[헤럴드경제=김수한 기자] 미 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운) 사태가 발생한 1일(현지시간) 연방의회 상원이 사태 중단을 위해 단기 지출법안(임시예산안·CR) 처리를 시도했으나 무산됐다.

미 상원은 이날 본회의를 열어 야당인 민주당의 셧다운 회피를 위한 CR을 표결에 부쳤지만, 찬성 47표, 반대 53표로 부결됐다.

찬반 수는 민주당과 공화당 의석수와 같다.

이 CR은 셧다운 회피 시한을 10월 31일까지로 하면서 민주당이 정부·여당에 요구해온 공공의료보험 오바마 케어(ACA) 보조금을 연장하는 내용 등이 담겼으나, 공화당 의원들이 모두 반대표를 던졌다.

이어 진행된 공화당의 CR 역시 부결됐다. 이 CR은 지난달 19일 공화당 주도로 하원을 통과한 것으로, 셧다운 회피 시한을 11주 연장하되 현 지출 수준을 유지하는 내용이 담겼다.

임시예산안은 최소 60표의 찬성이 나와야 통과될 수 있지만, 표결 결과는 찬성 55표, 반대 45표로 집계됐다.

민주당 및 민주당 성향 무소속 의원 가운데 3명이 찬성으로 돌아섰고, 공화당 소속 1명이 반대표를 던졌다.

이를 두고 AP 통신은 “민주당 내 분열이 생긴 것처럼 보이며, 민주당의 협상력이 약화할 수 있음을 시사했다”고 평가했다

이날 CR 처리 무산에 따라 의회는 셧다운 사태 중단에 실패했다.

미 CNN 방송은 상원의 다음 재표결이 오는 3일 이뤄질 것으로 예상했다.