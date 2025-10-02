[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난달 30일 하양물빛파크골프장 시설 안전 및 운영 관리를 점검하기 위해 경산시와 경산시 파크골프협회, 경산시 파크골프연맹과 공동으로 현장 지도 점검을 실시했다.

이번 점검은 파크골프 코스 상태, 관련 시설물 등을 직접 확인하고 시민들이 안전한 생활체육을 할 수 있는 공간이 될 수 있도록 면밀히 점검하고, 파크골프 이용 시민들의 불편함을 최소화하기 위해 마련됐다.

경산시는 현장 시설 사전 점검을 마친 후 10월 1일부터 시민들에게 전면 개방했다.

조현일 경산시장은 “이번 하양물빛파크골프장 개방으로 파크골프 동호인들의 수요를 어느 정도 해소할 수 있을 것으로 기대하고 힘들게 조성하여 개장한 만큼 최고의 명품 구장이 될 수 있도록 애정과 관심을 부탁드린다“며 ”내년에는 에코토피아파크골프장을 완공해 시민들에게 개방할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 경산시는 경산파크골프장 18홀, 하양파크골프장 18홀, 하양물빛파크골프장 27홀, 다가오는 11월 개방 예정인 남천물빛파크골프장 9홀 등 관내 72홀 파크골프장을 보유하게 됐다.