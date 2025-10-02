[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 지난달 26일~29일 나흘간 대학 5호관 세미나실 및 대구·경북 일원에서 일본 도쿄대학교와 공동으로 ‘인구소멸 대응 글로벌 캡스톤디자인 캠프’를 개최했다.

경북도 RISE 사업의 지원으로 마련된 이번 캠프는 공동의 과제를 안고 있는 한일 양국의 대학생들이 인구감소 문제에 대한 현황을 공유하고 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

캠프에는 경일대의 ‘로컬문제를 해결하는 소셜벤처’ 교과목 수강생 10명과 도쿄대 경제학과 학부 및 대학원생 13명, 양교 교수진 등이 참가한 가운데 학문적 교류와 현장 체험을 함께 진행했다.

첫날인 26일 열린 한일 공동세미나에서는 경일대 배영자 교수(스마트경영학부) 지도 학생들이 한국의 인구소멸 대응정책과 지역 사례에 대해 발표했으며, 도쿄대 이시하라 슌지 교수(경제학과) 지도 학생들은 일본의 인구소멸 현황과 대응 전략을 소개했다.

이어 28일에는 경주시를 방문해 역사·문화를 활용한 관계인구 확대 사례를 살펴봤다.

29일에는 대구 서구제일종합사회복지관, 서구가족센터, 인동촌노인복지관 등을 탐방하며 복지 기반 인구소멸 대응 사례를 공유했다. 참가자들은 현장에서 주민 참여, 세대 통합, 복지서비스 연계 등 구체적인 대응 방안을 토론하며 다양한 아이디어를 도출했다.

이번 캠프의 성과는 내년 1월에 있을 일본 방문 프로그램과 연계될 예정이다. 경일대 학생들은 일본의 인구소멸 대응 선도지역과 관련 기관을 견학하며 이번 캠프에서 논의한 성과를 확장해 나갈 계획이다.

김현우 경일대 산학부총장(RISE사업본부장)은 “2017년부터 이어온 경일대와 도쿄대 간 교류가 연륜을 더하며 한층 성숙해지고 있다”며 “인구소멸 대응은 경북도의 가장 중요한 아젠다 가운데 하나인 만큼 이번 캠프에서 나온 참신한 아이디어가 정책적 반영과 실질적인 지역 혁신으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.